Trapani, "Querida" verso Montecarlo col guidone della Lega Navale alla grande regata
Cinquecento miglia di mare, dal Golfo di Mondello al Principato di Monaco, con il guidone della Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani a bordo.
È partita questa mattina da Palermo la "Querida", imbarcazione trapanese impegnata nella 21ª edizione della Palermo-Montecarlo, una delle regate d’altura più importanti del Mediterraneo.
Per la prima volta nella storia della manifestazione, un'imbarcazione porta in gara il guidone della LNI Trapani.
L’arrivo è previsto per il 23 agosto, condizioni meteo e di navigazione permettendo.
Querida è una Vismara V40 costruita nel 1996, lunga 12 metri e larga 3,70, con un pescaggio di 2,60 metri e una superficie velica di 104,60 metri quadrati. Al timone c’è Salvatore “Toti” Stabile, mentre l’armatrice è Ester Puzzangaro, campionessa italiana di Vela d’Altura Edison Next 2025.
A bordo nove persone: Stabile e Puzzangaro, insieme ad Alessandro Scarpitta, Antonio Di Nica, Andrea Durante, Andrea Cipriano, Turi Lo Sardo, Clara Bertini e Claudio Defontes. Un equipaggio che mette insieme esperienza, giovani talenti e velisti cresciuti anche attraverso le attività della Lega Navale di Trapani.
"Buon vento a Querida e a tutto l’equipaggio. Portate con voi il nome di Trapani e il nostro guidone. Vi seguiremo con orgoglio per tutte le 500 miglia", è l’augurio del presidente della LNI Trapani, Piero Culcasi.
La Palermo-Montecarlo rappresenta anche una prova importante sul piano sportivo: la regata è inserita nel Campionato Italiano Offshore e mette alla prova equipaggi e imbarcazioni lungo una rotta che può cambiare rapidamente condizioni e difficoltà.
La traversata potrà essere seguita anche da terra. Sarà disponibile il tracking della regata, attraverso il sistema che consente di visualizzare in tempo reale la posizione delle imbarcazioni.
Anche l’equipaggio racconterà la navigazione direttamente dal mare" grazie alla connessione Starlink saranno realizzati aggiornamenti e dirette sul canale YouTube di Querida Sailing, mentre i canali social della Lega Navale di Trapani accompagneranno la traversata con notizie e aggiornamenti.
Per Trapani sarà anche l'occasione di vedere il proprio nome correre lungo una delle rotte più affascinanti della vela d’altura mediterranea.
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