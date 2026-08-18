Gli eventi nel trapanese: dal blues al teatro, dalla danza alla musica, ecco gli appuntamenti

18/08/2026 18:00:00

Agosto entra nel vivo e il calendario degli eventi nel Trapanese propone ancora diversi appuntamenti tra musica, teatro, danza e spettacoli. Da Alcamo a Trapani, passando per Marsala, Santa Ninfa, Salemi e Gibellina, sono numerose le occasioni per trascorrere le serate d’estate tra cultura e intrattenimento.

Ad Alcamo torna il Summertime Blues Festival

Tre giorni di grande musica in Piazza Ciullo ad Alcamo per la XXVII edizione del Summertime Blues Festival, in programma dal 28 al 30 agosto.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Alcamese Musica Jazz The Brass Group in collaborazione con il Comune di Alcamo, propone sei concerti gratuiti con artisti siciliani e nomi della scena blues internazionale.

Si parte venerdì 28 agosto alle 21 con la Joe Harp Blues Band, seguita alle 22 da Joyce Yuille & Soul Experience, artista nata ad Harlem e con una carriera tra jazz, blues, soul e funk.

Sabato 29 agosto, alle 21, sarà la volta di Marcello Mandreucci & Max Garrubba con “Sicily Coast to Coast”, con Nicola Quero alle percussioni. Alle 22 arriverà Neal Black & The Healers, con il suo blues elettrificato tra Texas blues e roots-rock.

Domenica 30 agosto apertura alle 21 con la SBF Superband, formazione nata proprio nell'ambito del festival. Chiusura alle 22 con la Band of Friends, il progetto che mantiene viva la musica di Rory Gallagher e che vede protagonista anche lo storico bassista Gerry McAvoy.

A Gibellina la prima assoluta di “Traces of Rupture”

Il 20 agosto alle 19.30, al Segesta Teatro Festival, arriva in prima assoluta “Traces of Rupture”, nuovo progetto dello Zoukak Collective, realizzato nell’ambito di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 e in co-produzione con il Segesta Teatro Festival.

Il progetto mette in relazione due città profondamente segnate dalla distruzione: Beirut e Gibellina. Due luoghi che, dopo la devastazione, hanno trasformato le proprie ferite in percorsi di rinascita.

Il collettivo teatrale libanese, fondato nel 2006 e protagonista della scena contemporanea internazionale, ha sviluppato lo spettacolo durante una residenza artistica a Gibellina, partendo dalla storia della città e dalle esperienze dei suoi abitanti.

Memorie, testimonianze, testi poetici e frammenti della storia locale diventano materia per una performance collettiva che indaga il rapporto tra corpo, spazio e memoria.

Il teatro diventa così uno strumento per interrogare il passato, ma anche per costruire nuove connessioni tra comunità e territori del Mediterraneo.

Santa Ninfa, il blues raccontato dalle grandi voci femminili

A Santa Ninfa è invece il blues il protagonista dell'appuntamento del 18 agosto con “Il blues è femmina” della Kinisia Blues Band.

In Piazza Libertà, la formazione proporrà un viaggio nella storia del blues e del rhythm & blues attraverso le grandi voci femminili che hanno segnato la musica: da Aretha Franklin a Janis Joplin fino ad Amy Winehouse.

Alla voce ci sarà Lea Pavia, accompagnata da Dario Li Voti alla batteria, Diego Buffa al basso, Nino Casano e Gregorio Caimi alle chitarre e Salvatore Sinatra all'hammond e piano elettrico. L'appuntamento fa parte della rassegna “’A Scurata” “peri peri”, che nelle scorse settimane ha portato spettacoli anche a Marettimo e Mazara del Vallo.

Marsala, presegue la rassegna 'A Scurata a Villa Genna

La rassegna “’A Scurata” prosegue a Villa Genna con un calendario che mette insieme teatro e musica.

Il 21 agosto è in programma “Ognunu havi ‘n sigretu – Malmaritate”, con la partecipazione di Luana Rondinelli. Sul palco Gabriella Grasso, Valentina Ferraiuolo, Emilia Belfiore, Concetta Sapienza ed Elena Guerriero.

Il 23 e 24 agosto sarà invece la volta del teatro classico con “Elena di Euripide”, con adattamento e regia di Nicasio Anzelmo. In scena Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo, Alessandro D’Ambrosi e altri interpreti.

Il 27 agosto, ancora a Villa Genna, arriva “Ippolito Nievo: processo all’Unità d’Italia”, con Gianluca Guidi, Giacomo Frazzitta e Serena Tumbarello.

Sempre il 27 agosto, ma al Castello normanno di Salemi, l'appuntamento “peri peri” sarà con “Musica, cinema, parole”, un viaggio nella Sicilia raccontata attraverso musica, immagini e parole.

A chiudere gli appuntamenti di Villa Genna, il 28 agosto, sarà Agricantus con “E.A.R. – Elektron Akoustikòs Riza”, nuovo progetto guidato da Mario Crispi con Chiara Minaldi e Alfredo Giammanco.

La rassegna si chiuderà il 6 settembre a Marettimo, alle Case Romane, con “Lacrimi di Sali” di Riccardo Sciacca & I Musicanti, intervento musicale all'alba per chitarra e voce.

A Trapani Bowie, Cohen, Michael e Prince tra musica classica e danza

Mercoledì 19 agosto alle 21, al Chiostro San Domenico di Trapani, l'Ente Luglio Musicale Trapanese propone un omaggio a quattro grandi protagonisti della musica contemporanea: David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince.

Lo spettacolo rientra nella 78ª Stagione “Verbi d’Amore” e mette in dialogo il repertorio classico con le canzoni dei quattro artisti, scomparsi tutti nel 2016.

Sul palco il pianista Luca Ciammarughi e il danzatore del Teatro alla Scala Francesco Mascia. Il programma alternerà Bach, Schubert, Chopin, Rameau, Mahler e Glass alle elaborazioni pianistiche realizzate dallo stesso Ciammarughi sui brani dei quattro artisti pop.

La danza sarà parte integrante dello spettacolo, in un incontro tra linguaggi diversi pensato per superare i tradizionali confini tra musica classica e pop.

Un'estate tra musica, teatro e cultura

Il calendario degli appuntamenti conferma un'estate particolarmente ricca per il territorio trapanese. Dai grandi nomi del blues internazionale alle produzioni teatrali contemporanee, dal jazz alla musica classica, passando per la danza e i progetti legati alla memoria dei territori, le iniziative attraversano diverse città e propongono formule e linguaggi differenti.

Un cartellone diffuso che porta gli spettacoli nei teatri, nelle piazze, nei chiostri, nei castelli e nei luoghi simbolo della provincia, con l'obiettivo di legare sempre più cultura, territorio e turismo.



