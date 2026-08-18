Se ne sono andate: Nicolina Maria (77), Rosaria Bivona (77)

Se ne sono andati: Girolamo Gargano (74), Giacomo Alfieri (75)

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Girolamo Gargano, di 74 anni.È deceduto il 16 agosto 2026 a Marsala, lasciando nel dolore i familiari e quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.I funerali saranno celebrati...