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Scuola
18/08/2026 20:00:00

Marsala, venerdì incontro pubblico sul futuro della scuola di Digerbato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2026/marsala-venerdi-incontro-pubblico-sul-futuro-della-scuola-di-digerbato-450.jpg

Il futuro della scuola primaria di Digerbato sarà al centro di un incontro pubblico in programma venerdì 21 agosto, alle ore 21, in Piazza Ciavolo.

“La Comunità incontra la Scuola” è l’iniziativa promossa dalla Parrocchia Maria Santissima della Cava, guidata da don Marco Laudicina, per aprire un confronto sul presente e sulle prospettive del plesso dell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio”.

L’appuntamento è rivolto in particolare agli abitanti di Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo, ma la partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

 

Una scuola che va oltre le aule

Al centro della serata ci sarà la situazione della scuola primaria di Digerbato e il suo ruolo all’interno del territorio.

Il confronto partirà dalla situazione attuale del plesso per affrontare le prospettive future e le esigenze delle famiglie. La scuola, infatti, rappresenta non soltanto un presidio educativo, ma anche un punto di riferimento per le comunità delle contrade.

Per un territorio periferico, la presenza di un plesso scolastico significa mantenere servizi, relazioni e occasioni di aggregazione, soprattutto per le famiglie con bambini.

 

Il confronto con scuola e Comune

Alla serata interverrà Francesco Marchese, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio”, che potrà illustrare gli aspetti organizzativi e scolastici legati al plesso.

Sarà presente anche don Marco Laudicina, promotore dell’iniziativa, mentre per l’Amministrazione comunale interverrà l’assessore alla Pubblica Istruzione Flavio Coppola.

A moderare il confronto sarà Fabio Genna.

 

L’appello alla partecipazione

L’incontro vuole mettere attorno allo stesso tavolo cittadini, famiglie, scuola, Chiesa e istituzioni, per fare il punto sulla situazione e raccogliere esigenze e proposte della comunità.

L’obiettivo è trasformare la preoccupazione per il futuro del plesso in un confronto concreto, partendo dalle esigenze di chi vive quotidianamente le contrade.

L’appuntamento è per venerdì 21 agosto alle ore 21, in Piazza Ciavolo. La partecipazione è libera e aperta a tutti.



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