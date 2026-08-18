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Cronaca

» Sanità
18/08/2026 17:39:00

Nomina del direttore sanitario dell'Asp di Trapani: tutto da rifare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2026/1787067670-0-nomina-del-direttore-sanitario-dell-asp-di-trapani-tutto-da-rifare.jpg

Tutto da rifare per la nomina del direttore sanitario dell’Asp di Trapani. Su ricorso, infatti, del dottor Cristiano Raimondo, primario di Medicina dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, il giudice del lavoro del Tribunale di Trapani ha dichiarato “illegittima” la nomina di Danilo Greco. Nomina decisa, nel febbraio 2025, dall’allora direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce, che il 21 maggio dello scorso anno si è dimesso dall’incarico a seguito delle polemiche esplose dopo lo scandalo relativo ai gravi ritardi nella 

refertazione degli esami istologici e dopo la sospensione disposta dalla Regione Siciliana.

 

 Non sarebbe automatico, però, il subentro di Raimondo a Greco. C’è, infatti, un elenco regionale dal quale attingere. Sconfessata, in ogni caso, la decisione di Ferdinando Croce. 

 

Nel frattempo, Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp trapanese dai primi di luglio del 2025, si limita a dichiarare: “L’azienda sta provvedendo a prendere formalmente atto della sentenza emessa dal giudice del lavoro di Trapani”. 



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