Handball: Giorgio Adamo convocato in Nazionale per i Giochi del Mediterraneo

18/08/2026 18:30:00

Tra i convocati della Nazionale Italiana di Pallamano Maschile per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 spicca la presenza del petrosileno Giorgio Adamo. L’elenco completo dei convocati annovera Davide Bulzamini, Naveesha Yatawarage, Valentino Dello Vicario Giacinti, Nicola Fadanelli, Giovanni Pavani, Davide Pugliese, Giacomo Savini, Simon Sirot, Filippo Angiolini, Alex Belardinelli, Salah Riahi, Tommaso De Angelis, Matteo Agostinelli, Gabriele Sontacchi, Tommaso Romei ed appunto l'ala destra petrosilena Giorgio Adamo fresco vincitore dello scudetto con il Cassano Magnago.

Sulla strada degli azzurri Egitto, Portogallo e Kosovo. Esordio domenica 23 agosto alle 20:00 a Fasano con Italia Vs Kosovo, mentre le altre due gare saranno, nello stesso impianto e con lo stesso orario, martedì 25 agosto contro il Portogallo e giovedì 27 agosto contro l’Egitto. Questa la dichiarazione di Coach Bob Hanning: "Sono contento di avere la possibilità di visionare più giocatori in ottica Nazionale soprattutto nella logica di uno sviluppo complessivo del roster legato alle qualificazioni ad EURO 2028 ed ai Campionati Nazionali. Abbiamo visionato alcuni giocatori delle selezioni U18 e U20, oltre ad alcuni provenienti da club di Serie A Gold. Sono contento del lavoro da svolgere in questi giorni, che penso saranno utili per avere indicazioni in più in chiave futura". Le partite della Nazionale ai Giochi del Mediterraneo saranno visibili sui canali RAI.

Di seguito l'intervista a Coach Bob Hanning.



