Lavoro in provincia di Trapani: nuove offerte tra commercio, sanità, turismo e industria

18/08/2026 08:50:00

Sette giorni di annunci, e anche questa volta il lavoro principale è stato distinguere le offerte nuove da quelle che nuove sembrano soltanto. Tra ripubblicazioni automatiche, annunci vecchi tornati improvvisamente giovani e risultati collocati in provincia di Trapani con una certa libertà geografica, la selezione si restringe.

Ma le opportunità concrete non mancano. Si cercano figure a Trapani, Marsala, Castelvetrano e Alcamo, con profili che vanno dal commercio alla sanità, dall'hotellerie all'industria metalmeccanica.

Tra le retribuzioni dichiarate spicca quella per uno Store Manager JYSK a Castelvetrano, con una Ral che può arrivare a 37 mila euro lordi l'anno. In altri casi lo stipendio, più prudentemente, non viene indicato. Verifica effettuata il 17 agosto.

JYSK assume a Castelvetrano: tre posizioni aperte

È soprattutto JYSK a movimentare questa settimana il mercato del lavoro nel Belice. Il gruppo ha pubblicato tre selezioni per il punto vendita di Castelvetrano, tutte ancora aperte alle candidature.

La prima riguarda uno Store Manager full time da 40 ore settimanali. La retribuzione dichiarata direttamente dall'azienda è compresa tra 31.392,90 e 37 mila euro lordi annui, con inquadramento al secondo livello del contratto del commercio. Sono previsti inoltre bonus sulle vendite, formazione e sconti per i dipendenti.

Il responsabile dovrà guidare e formare il team, gestire il negozio insieme al vice, analizzare gli indicatori di performance e assicurare il raggiungimento degli obiettivi commerciali. È richiesta esperienza nella gestione delle persone, preferibilmente maturata nel retail. L'annuncio risulta pubblicato tre giorni fa ed è ancora possibile candidarsi.

Candidati come Store Manager JYSK

Sempre a Castelvetrano si cerca un Sales Assistant part time da 24 ore. Il livello retributivo di riferimento indicato dall'azienda è di 25.047,40 euro lordi annui per il tempo pieno, cifra che va quindi riproporzionata sull'orario part time. Le mansioni comprendono assistenza ai clienti, vendita, sistemazione del negozio, ricevimento e stoccaggio delle merci.

Candidati come Sales Assistant JYSK

C'è poi un terzo posto come Referente Logistico e Sales Assistant da 30 ore. Anche qui il riferimento contrattuale è il quarto livello del commercio, con Ral a tempo pieno di 25.047,40 euro, da ridurre proporzionalmente per il part time. Il candidato dovrà occuparsi soprattutto dell'organizzazione del magazzino, senza però rinunciare alle attività di vendita e di assistenza alla clientela.

Candidati come Referente Logistico JYSK

Tre offerte nello stesso negozio. Questa volta, almeno, non sono tre copie dello stesso annuncio: abbiamo controllato.

A Marsala il Dome Hotel cerca un receptionist per la stagione 2027

Il Dome Boutique Hotel di Marsala ha aperto una selezione per un Hospitality & Reception Specialist, in pratica una figura di receptionist con competenze più ampie nell'accoglienza.

L'offerta è stata pubblicata cinque giorni fa. Il contratto previsto è stagionale per il 2027, full time, con turni di otto ore dalle 7 alle 15 oppure dalle 15 alle 23. Il pasto durante il turno è compreso. La retribuzione non viene specificata.

La persona selezionata dovrà gestire check-in e check-out, prenotazioni, attività di concierge, cassa e procedure amministrative di base, oltre a coordinarsi con ristorazione, housekeeping, manutenzione ed eventi.

Servono almeno due anni di esperienza in hotel a quattro o cinque stelle e la conoscenza fluente di almeno due lingue straniere. Richieste anche dimestichezza con Office e Canva, capacità relazionali e, dettaglio non secondario in albergo, una certa resistenza allo stress.

La candidatura può essere inviata anche direttamente all'indirizzo info@domehotel.it indicato dall'azienda.

Consulta l'offerta del Dome Hotel Marsala

Infermieri cercasi tra Trapani, Marsala, Castelvetrano e Pantelleria

Medicasa Italia, società specializzata nell'assistenza domiciliare, cerca infermieri domiciliari per quattro territori della provincia: Trapani, Marsala, Castelvetrano e Pantelleria.

L'annuncio è stato pubblicato cinque giorni fa e risulta ancora aperto. L'attività comprende assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, educazione sanitaria del paziente, compilazione della documentazione clinica informatizzata e partecipazione alle attività previste dai piani assistenziali individuali.

Tra i requisiti sono indicati attestato BLSD in corso di validità, disponibilità ad orari non fissi, conoscenza degli strumenti informatici, idoneità fisica e disponibilità di un'auto. Nell'annuncio pubblico consultato non vengono precisati né la formula contrattuale né il compenso.

Consulta l'offerta Medicasa

Ad Alcamo serve un programmatore di macchine CNC

Per chi arriva dal settore metalmeccanico c'è invece una selezione di Gi Group ad Alcamo per un programmatore di macchine CNC.

L'annuncio è stato pubblicato due giorni fa e prevede una assunzione diretta a tempo indeterminato. La Ral non viene quantificata: sarà stabilita in base all'esperienza del candidato.

Il lavoro riguarda la programmazione di macchine per taglio plasma, laser tubi, presse piegatrici e linee CNC per la foratura delle travi. La figura dovrà inoltre organizzare le priorità produttive, coordinarsi con il responsabile dell'officina e formare gli operatori sull'utilizzo dei macchinari.

È richiesta precedente esperienza nella mansione o comunque in aziende produttive e metalmeccaniche, oltre a precisione, manualità e capacità di lavorare sia autonomamente sia in squadra.

Consulta l'offerta Gi Group ad Alcamo

A Trapani Fire cerca consulenti per la gestione del credito

È classificato come nuovo annuncio su Indeed quello pubblicato da Fire Spa per la nuova sede operativa di Trapani. La società cerca consulenti telefonici da destinare alla gestione del credito.

Il contratto indicato è part time, con una retribuzione a partire da 500 euro al mese. Sono previsti assistenza sanitaria integrativa, computer aziendale, orario flessibile e percorsi di sviluppo professionale.

L'azienda cerca persone con capacità di ascolto e negoziazione e considera utile una precedente esperienza, anche minima, in ambito economico o giuridico. Nell'offerta viene sottolineato che l'esperienza non deve necessariamente essere già maturata nel recupero crediti.

Consulta l'offerta Fire su Indeed

Petronas cerca un agente di commercio per la provincia

Sicam, distributore ufficiale Petronas Lubrificanti in Sicilia, continua a raccogliere candidature per un agente commerciale destinato alla provincia di Trapani. La selezione compare tra quelle dell'ultima settimana ed è ancora attiva.

L'agente dovrà sviluppare il portafoglio clienti e promuovere i prodotti Petronas presso officine, ricambisti e operatori del settore. È richiesta esperienza commerciale anche breve, insieme alla conoscenza del territorio e alla capacità di lavorare per obiettivi. Costituisce titolo preferenziale avere già operato nell'automotive, nei ricambi o nel settore dei lubrificanti.

Non viene indicato un compenso preciso: Sicam parla di condizioni economiche commisurate al profilo e all'esperienza. Le candidature possono essere inviate anche a carriere@sicamlubrificanti.it.

Consulta l'offerta Sicam-Petronas

Anche una scuola di musica cerca un insegnante a Trapani

Tra le nuove selezioni c'è infine quella di Alchèmia Advanced Music Lab, che cerca un insegnante a Trapani.

L'annuncio risulta pubblicato sei giorni fa e ancora aperto. La società parla di formazione continua, bonus e trattamento economico superiore alla media, ma non indica pubblicamente né una cifra né il numero di ore previste. LinkedIn classifica la posizione come “contratto” e richiede almeno una minima esperienza.

La descrizione pubblica, però, non specifica in maniera abbastanza chiara quale disciplina musicale sia richiesta. È quindi una di quelle informazioni da chiarire prima di spedire curriculum, spartiti e buone intenzioni.

Consulta l'offerta Alchèmia

Prima di candidarsi

Tutte le offerte indicate risultavano consultabili al momento della verifica. Possono però essere chiuse in qualsiasi momento dalle aziende.

Conviene quindi utilizzare sempre il collegamento originale, controllare nuovamente sede, orario, contratto e retribuzione e non versare mai somme di denaro per partecipare a una selezione.

E dove lo stipendio non è scritto, chiedere non è scortese. È lavoro, non un appuntamento al buio.



