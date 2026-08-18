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» Diritti
18/08/2026 15:17:00

Una vita per i diritti dei disabili, Mazara dice addio a Giovanna Tramonte

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Mazara del Vallo perde una delle sue figure più conosciute e impegnate nel mondo dell’associazionismo e della disabilità. È morta Giovanna Tramonte, presidente della sezione mazarese della UILDM, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

A dare la notizia è stata la stessa associazione, con un lungo e commosso messaggio pubblicato sui social. Per la UILDM di Mazara, Tramonte non era soltanto la presidente: era, scrivono, “l’anima della nostra Sezione”.

 

Una vita dedicata all’inclusione

 

Giovanna Tramonte aveva guidato la sezione fin dalla sua costituzione, trasformandola negli anni in un punto di riferimento per tante persone con disabilità e per le loro famiglie.

Il suo impegno era rivolto soprattutto a un’idea molto concreta di inclusione: non fare della disabilità il centro di ogni discorso, ma creare occasioni per vivere, incontrarsi, divertirsi e stare insieme.

La stessa UILDM ricorda come Tramonte considerasse la malattia non “il problema” attorno al quale costruire la propria esistenza, ma una condizione da affrontare cercando ogni volta le soluzioni possibili.

Per questo aveva voluto che le attività della sezione avessero come obiettivo soprattutto il tempo libero, il benessere e la socialità delle persone con disabilità.

 

“Hai reso la UILDM una casa”

 

Particolarmente intenso il ricordo del consiglio direttivo e del coordinamento della segreteria.

“Se la UILDM sezione di Mazara per tanti dei nostri soci e per tante delle nostre famiglie è diventata una casa che accoglie, il merito per gran parte è stato decisamente tuo”, si legge nel messaggio.

Negli ultimi tempi Tramonte aveva dovuto affrontare nuovamente la malattia. La sua scomparsa lascia adesso un grande vuoto tra i volontari, i soci e le famiglie che per anni hanno condiviso con lei battaglie, iniziative e momenti di vita associativa.

“Ci mancherà la tua presenza – scrivono ancora dalla UILDM –. Ci impegneremo in ogni modo per mantenerla viva. Grazie per tutto Giovanna. Resterai dentro di noi. Per sempre”.

Un messaggio che racconta, più di tante formule di circostanza, quanto Giovanna Tramonte fosse diventata per la UILDM di Mazara molto più di una presidente: un riferimento, una presenza e una casa per tante persone.



Diritti | 2026-08-15 06:00:00
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