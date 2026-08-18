Marsala, la strada tra via Mazara e via Bue Morto illuminata dopo anni solo a metà...

18/08/2026 13:35:00

Da anni quella strada è al buio. I cittadini hanno segnalato più volte il problema, chiedendo il ripristino dell’illuminazione lungo il collegamento tra la strada statale 115, in corrispondenza di via Mazara, e via Bue Morto. Dopo anni e decine di richieste, finalmente quest'anno sono iniziati i lavori. Ma per i residenti il risultato è tutt’altro che soddisfacente: la strada è stata illuminata soltanto a metà.

La protesta dei cittadini

Nei mesi scorsi alcuni cittadini, esasperati da una situazione che si trascinava da anni, hanno inviato una PEC al funzionario dell’ufficio Illuminazione del Comune di Marsala, chiedendo un intervento.

La risposta era stata chiara: in quel momento non c’erano le risorse economiche necessarie per procedere con il ripristino dell’impianto. L’ufficio aveva comunque assicurato che, non appena fossero stati disponibili i fondi, si sarebbe intervenuti.

I lavori sono arrivati, ma solo a metà

L’intervento alla fine è partito. Il problema, però, è che l’illuminazione è stata ripristinata soltanto lungo una parte della strada.

Scendendo da via Bue Morto, un tratto risulta illuminato. Proseguendo verso via Mazara, invece, la strada torna completamente al buio.

Una situazione che lascia perplessi i residenti, soprattutto dopo anni di richieste e attese. «Dopo tutto questo tempo, ci aspettavamo che il problema venisse risolto completamente», è il senso della protesta dei cittadini.

La richiesta dei residenti

La questione, dunque, non riguarda più soltanto il ritardo con cui è stato effettuato l’intervento, ma il motivo per cui i lavori si siano fermati a metà strada.

I cittadini chiedono di sapere perché una strada rimasta al buio per anni sia stata illuminata soltanto in parte e quando sarà completato il ripristino dell’impianto fino a via Mazara. Dopo le tante segnalazioni, adesso chiedono semplicemente che l’intervento venga portato a termine e che anche il tratto ancora al buio possa essere finalmente illuminato.



