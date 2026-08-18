Trapani proclama il lutto cittadino per Francesco Bulgarella: funerali il 19 agosto alla Basilica dell’Annunziata

18/08/2026 12:53:00

Trapani si fermerà mercoledì 19 agosto per l’ultimo saluto a Francesco Bulgarella, l’operatore sanitario del 118 morto nella tragedia del depuratore di San Vito Lo Capo mentre tentava di rianimare Davide Anselmo. Il sindaco Giacomo Tranchida ha proclamato il lutto cittadino a partire dalle ore 10, in concomitanza con i funerali.

Le esequie di Francesco Bulgarella saranno celebrate mercoledì 19 agosto alle 10 nella Basilica di Maria Santissima Annunziata, a Trapani.

Il lutto cittadino è stato disposto con il decreto sindacale numero 31 del 18 agosto 2026.

Bandiere a mezz’asta e musica sospesa

Durante la giornata saranno esposte le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici comunali.

Il Comune ha inoltre disposto la sospensione delle esibizioni musicali previste nelle aree pubbliche durante le esequie, dalle 10 e fino alla conclusione della cerimonia funebre.

La cittadinanza è stata invitata a partecipare al lutto nelle forme ritenute più opportune.

Il sindaco Giacomo Tranchida, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Trapani, ha espresso «il più profondo cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime».

L’ultimo saluto nella camera ardente

Nella giornata di martedì 18 agosto la salma di Bulgarella si trova nella camera ardente della ditta Colletta, a Valderice, dove amici, colleghi e cittadini possono rendergli l’ultimo saluto.

Ad annunciarlo è stata la famiglia attraverso il profilo social di Francesco Bulgarella.

«Colgo l'occasione di ringraziarvi tutti di vero cuore per i messaggi ricevuti», è il messaggio pubblicato dai familiari insieme alle indicazioni sui funerali.

La tragedia del 13 agosto

Bulgarella era intervenuto il 13 agosto al depuratore comunale di Tonnara del Secco, a San Vito Lo Capo, dopo il malore di Davide Anselmo, operaio impegnato nell’impianto.

Anselmo era stato recuperato dai Vigili del Fuoco e portato all’esterno. Durante le operazioni di rianimazione anche Bulgarella si era sentito male. Per entrambi i soccorsi si erano rivelati inutili.

Sulla tragedia è aperta un’inchiesta della Procura di Trapani, che dovrà accertare le cause dei due decessi e ricostruire le condizioni nelle quali si è verificato l’incidente.

Adesso, dopo i giorni delle indagini e delle domande, arriva quello del commiato.

Mercoledì mattina Trapani saluterà Francesco Bulgarella, un soccorritore morto mentre stava cercando di salvare un’altra vita.



