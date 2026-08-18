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» Dai Comuni
18/08/2026 12:29:00

Petrosino, il Comune fa il bilancio di Ferragosto: «Spiagge pulite e ordinate».

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/petrosino-il-comune-fa-il-bilancio-di-ferragosto-spiagge-pulite-e-ordinate-450.jpg

Ferragosto è passato, le spiagge si sono svuotate e a Petrosino è già tempo di bilanci. L'Amministrazione comunale ringrazia operatori, cittadini e visitatori per la gestione di uno dei fine settimana più affollati dell'estate. Ma nel comunicato ufficiale trova spazio anche una piccola – e neppure troppo nascosta – polemica: le fotografie di spiagge sporche attribuite a Petrosino ma che, sostiene il Comune, sarebbero state scattate altrove.

 

Il bilancio tracciato dal sindaco e dall'Amministrazione è positivo: grande affluenza lungo il litorale e squadre impegnate per garantire pulizia, sicurezza e decoro soprattutto nelle ore più complicate.

 

Il ringraziamento agli operatori

 

Il Comune rivolge un ringraziamento a tutte le unità operative che hanno lavorato durante il weekend di Ferragosto.

Un'attività, sottolinea l'Amministrazione, svolta spesso «lontano dai riflettori» e che avrebbe consentito di restituire ogni giorno ai cittadini e ai turisti spiagge pulite, ordinate e fruibili, nonostante l'elevato numero di presenze.

Il ringraziamento viene esteso anche a quanti hanno frequentato il litorale rispettando gli spazi pubblici e contribuendo a mantenerli puliti.

 

Le foto di Torrazza e la polemica

 

Poi arriva il passaggio più politico del comunicato.

«I fatti, più delle parole, raccontano il lavoro svolto», sostiene l'Amministrazione, indicando come prova le fotografie realizzate nella mattinata sulla spiaggia di Torrazza.

E subito dopo la precisazione: si tratta, scrive il Comune, di immagini «della nostra spiaggia di Torrazza, non di spiagge di altri Comuni usate strumentalmente».

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«Continueremo a lavorare»

 

Il Comune assicura infine che l'attività proseguirà anche dopo il grande afflusso di Ferragosto.

«L'Amministrazione continuerà a lavorare con serietà, presenza e senso di responsabilità, nell'interesse esclusivo della comunità e del territorio».

Ferragosto, dunque, è archiviato. Con le squadre di pulizia ringraziate, Torrazza rimessa in ordine e una piccola guerra delle fotografie che, evidentemente, sotto il sole d'agosto non è passata inosservata.



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