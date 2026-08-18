Mazara, tessere Ast gratuite, cittadini custodi a Quarara e nuova disinfestazione

18/08/2026 16:44:00

Tre notizie di servizio dal Comune di Mazara del Vallo, molto diverse tra loro ma tutte con effetti concreti sulla vita quotidiana: aperte le domande per le tessere gratuite Ast del 2027, parte l’esperimento dei “Custodi di Quarara” alla Cala di Malavia e da questa sera scatta un nuovo ciclo di disinfestazione in diverse zone della città.

Scadenze, orari e qualche finestra da ricordarsi di chiudere.

Tessere Ast gratuite 2027: domande entro il 20 settembre

È stato pubblicato all’Albo pretorio online del Comune l’avviso per il rilascio delle tessere gratuite Ast per il trasporto extraurbano relative all’anno 2027.

Il beneficio è destinato agli uomini con almeno 60 anni e alle donne con almeno 55 anni.

Per accedere all’agevolazione occorre inoltre rispettare determinati limiti di reddito Isee: 9.600 euro per chi vive da solo e 19.200 euro per chi fa parte di un nucleo familiare con più soggetti titolari di reddito.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2026 utilizzando il modello predisposto dal Comune.

L’istanza va indirizzata al Comune di Mazara del Vallo, V Settore Servizi alla Persona, Sport e Pubblica Istruzione, e può essere:

consegnata a mano al Protocollo generale di via Carmine 8;

inviata tramite Pec a protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Alla domanda vanno allegati l’autocertificazione del nucleo familiare, il modello Isee aggiornato, una copia del documento di identità e una foto formato tessera.

Alla Cala di Malavia arrivano “I Custodi di Quarara”

Mercoledì 19 agosto alle 9, alla Cala di Malavia, in contrada Bocca Arena, verrà firmato il Patto di collaborazione tra il Comune e un gruppo di cittadini per l’iniziativa sperimentale “I Custodi di Quarara”.

Al momento hanno aderito nove persone. Il loro compito sarà quello di presidiare e animare la cala, contribuendo anche a segnalare eventuali comportamenti incivili e situazioni di degrado.

Da parte sua il Comune effettuerà una pulizia straordinaria dell’area e ha già attivato una copertura assicurativa per i partecipanti.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Regolamento comunale per la gestione condivisa dei beni comuni.

L’assessore alla Partecipazione Gianfranco Casale, che ha definito il Patto insieme alla dirigente del V Settore Maria Gabriella Marascia, spiega che il progetto parte dalla sola Cala di Malavia, ma potrebbe essere esteso ad altre zone di Bocca Arena qualora l’esperimento funzionasse e aumentasse il numero dei cittadini disponibili a partecipare.

In sostanza, l’idea è semplice: il Comune pulisce, i cittadini aiutano a custodire. E magari, nel frattempo, qualcuno smette pure di usare il litorale come una discarica.

Disinfestazione da questa sera: ecco le zone interessate

Parte inoltre questa sera, martedì 18 agosto, un nuovo ciclo di disinfestazione adulticida previsto dal programma comunale dei servizi ambientali.

Gli interventi saranno effettuati dall’impresa A.F.R.A.M. srl di Alcamo e proseguiranno fino alla notte tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto.

Il calendario prevede:

martedì 18 agosto: centro città e vie limitrofe;

centro città e vie limitrofe; mercoledì 19 agosto: zona Trasmazaro;

zona Trasmazaro; giovedì 20 agosto, fino a tarda notte: Circonvallazione, Mazara Due, Costiera e Bocca Arena.

Il Comune precisa che i prodotti utilizzati non sono tossici, ma raccomanda comunque alcune precauzioni durante il passaggio dei mezzi: tenere chiuse porte e finestre, non lasciare fuori alimenti, panni stesi o ciotole degli animali domestici.

Il servizio rientra nel più ampio programma 2026 che comprende complessivamente dieci interventi di derattizzazione, due trattamenti larvicidi e dieci cicli di disinfestazione adulticida.



