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» Dai Comuni
18/08/2026 00:31:00

Marsala, oggi il cimitero è chiuso per lavori di pulizia. Domani accessi limitati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/marsala-oggi-il-cimitero-e-chiuso-per-lavori-di-pulizia-domani-accessi-limitati-450.jpg

Cimitero comunale chiuso oggi, martedì 18 agosto, a Marsala. Il provvedimento è stato disposto per consentire gli interventi di scerbatura e pulizia delle aree cimiteriali e, soprattutto, per evitare rischi ai visitatori durante le operazioni.

Per l'intera giornata di oggi, quindi, non sarà possibile accedere al cimitero comunale.

 

Cosa cambia mercoledì 19 agosto

 

Le limitazioni proseguiranno anche domani, mercoledì 19 agosto, ma soltanto per alcuni ingressi.

Resteranno infatti chiusi l'ingresso principale di viale Ugo Foscolo e l'accesso al Cimitero Monumentale.

L'accesso al cimitero sarà comunque possibile, ma esclusivamente dall'ingresso secondario di via Santa Rita.

Gli interventi rientrano nelle attività di manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali. Una chiusura temporanea, dunque, che il Comune ha disposto anche per tutelare l'incolumità di chi quotidianamente visita il camposanto.



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