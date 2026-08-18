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» Dai Comuni
18/08/2026 15:00:00

Ferragosto ad Alcamo: due incidenti, 52 veicoli controllati e 27 sanzioni

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Fine settimana di Ferragosto intenso per la Polizia Municipale di Alcamo, impegnata da venerdì 14 a domenica 16 agosto in una serie di controlli straordinari sul territorio, con particolare attenzione ad Alcamo Marina.

L'obiettivo principale è stato quello di prevenire situazioni di pericolo e, soprattutto, l'accensione di falò sull'arenile durante le giornate di maggiore afflusso. Un'attività pensata per garantire la sicurezza di cittadini, turisti e animali.

 

 

Pattuglie in servizio per 24 ore

Venerdì 14 agosto sono state impiegate due pattuglie, operative dalle 8 del mattino fino a mezzanotte, per garantire la copertura delle diverse fasce orarie. A queste si è aggiunta una pattuglia impegnata in un servizio straordinario dedicato ai controlli sulle attività commerciali.

Il dispositivo di controllo è proseguito per tutta la giornata di Ferragosto, sabato 15 agosto, mentre domenica 16 una pattuglia per turno ha garantito il servizio dalle 8 alle 24.

52 veicoli controllati, 27 sanzioni

Il bilancio dei tre giorni parla di 52 veicoli sottoposti a verifica e 27 sanzioni elevate dalla Polizia Municipale.

Numeri che restituiscono la dimensione dell'attività svolta nel fine settimana più delicato dell'estate, quando le presenze ad Alcamo Marina aumentano e con esse anche le esigenze di controllo del territorio.

 

Due incidenti

Durante i servizi gli agenti sono inoltre intervenuti per due incidenti, entrambi caratterizzati da lievi danni a cose e persone.

La presenza delle pattuglie ha consentito di intervenire anche sulle situazioni che hanno richiesto un supporto immediato lungo le strade della località balneare.

 

Surdi: “Azione vigile e capillare”

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha sottolineato il lavoro svolto dalla Polizia Municipale anche durante le giornate festive.

«Anche in questi giorni di ferie agostane – dichiara Surdi – la Polizia Municipale ha garantito la sicurezza del territorio con una azione vigile e capillare, contribuendo alla serenità di questi momenti di comunità».

Un bilancio che, nelle intenzioni dell'amministrazione, conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione soprattutto nelle zone balneari durante i periodi di maggiore affluenza.



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