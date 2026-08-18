Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/08/2026 12:00:00

Alcamo, per le osservazioni al DUP c'è tempo fino al 9 settembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2026/alcamo-per-le-osservazioni-al-dup-c-e-tempo-fino-al-9-settembre-450.jpg

La giunta comunale di Alcamo guidata dal sindaco Domenico Surdi ha adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029, l’ultimo del mandato amministrativo in corso, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa.

 

Il DUP rappresenta il principale strumento attraverso cui l’ente locale definisce la propria strategia e programmazione operativa. Il documento parte dall’analisi della situazione dell’ente e del territorio per arrivare alla definizione delle attività e delle risorse necessarie a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità.

L’iter, però, non è ancora concluso. La fase successiva prevede infatti il coinvolgimento dei cittadini, che potranno presentare osservazioni o proposte riguardanti le diverse sezioni del documento.

 

Le osservazioni dovranno essere trasmesse entro il 9 settembre 2026 all’indirizzo di posta elettronica del segretario generale del Comune: segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it.

 

Le proposte ricevute saranno successivamente trasmesse al Consiglio comunale, che le esaminerà nell’ambito del procedimento di approvazione del DUP, tenendo conto anche dei pareri degli uffici competenti.

Il documento è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Alcamo. Consulta il DUP 2027-2029 e l’avviso del Comune

Per



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...