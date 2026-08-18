Alcamo, per le osservazioni al DUP c'è tempo fino al 9 settembre

18/08/2026 12:00:00

La giunta comunale di Alcamo guidata dal sindaco Domenico Surdi ha adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029, l’ultimo del mandato amministrativo in corso, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa.

Il DUP rappresenta il principale strumento attraverso cui l’ente locale definisce la propria strategia e programmazione operativa. Il documento parte dall’analisi della situazione dell’ente e del territorio per arrivare alla definizione delle attività e delle risorse necessarie a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità.

L’iter, però, non è ancora concluso. La fase successiva prevede infatti il coinvolgimento dei cittadini, che potranno presentare osservazioni o proposte riguardanti le diverse sezioni del documento.

Le osservazioni dovranno essere trasmesse entro il 9 settembre 2026 all’indirizzo di posta elettronica del segretario generale del Comune: segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it.

Le proposte ricevute saranno successivamente trasmesse al Consiglio comunale, che le esaminerà nell’ambito del procedimento di approvazione del DUP, tenendo conto anche dei pareri degli uffici competenti.

Il documento è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Alcamo. Consulta il DUP 2027-2029 e l’avviso del Comune

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