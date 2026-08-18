Trapani, aggressione davanti a El Medina: i titolari chiedono sicurezza

18/08/2026 08:22:00

Prima un vaso danneggiato, poi l'aggressione con una lattina di birra ad uno dei titolari del locale El Medina. È quanto accaduto nelle vicinanze della Villa Margherita, dove un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica avrebbe aggredito Mohamed Trabelsi, provocandogli ferite alla mano.

L'episodio ha creato momenti di panico tra le persone presenti. I clienti, impauriti, si sono allontanati rapidamente dal locale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno bloccato l'uomo e lo hanno condotto via.

Non sarebbe, però, la prima volta che la sua presenza crea preoccupazione nella zona. Nei giorni scorsi l'uomo era già stato fermato dalla Polizia Locale, intervenuta dopo diverse segnalazioni arrivate da residenti e commercianti.

Il nuovo episodio arriva dunque dopo una serie di segnalazioni e riporta al centro il tema della sicurezza per chi vive e lavora nella zona.

La denuncia dei Trabelsi

Nei giorni scorsi la famiglia Trabelsi, titolare di attività commerciali nella zona, aveva raccontato di settimane di tensioni, disturbi e minacce, fino all'episodio in cui la stessa persona si sarebbe presentata con un bastone di metallo, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri.

Una denuncia nella quale il titolare aveva voluto mettere un punto fermo: "Non è una questione di razza, provenienza o nazionalità".

Il commerciante, lui stesso di origine tunisina, aveva spiegato di non voler alimentare né odio né giustizia fai da te. La richiesta era rivolta alle istituzioni: poter lavorare senza paura, tutelando familiari, dipendenti e clienti.

Invece la questione, insieme alla denuncia originaria, ha finito per alimentare sui social una discussione che in alcuni casi ha superato il confine della critica e della richiesta di sicurezza.

Dalla richiesta di sicurezza ai commenti razzisti

Nei post e nei commenti comparsi sui social a sostegno della famiglia Trabelsi sono comparsi infatti anche interventi apertamente razzisti e violenti.

In uno degli screenshot pubblicati circola persino l'invito a «"scassarlo tutto e buttarlo nella munnizza". In un altro viene condivisa un'immagine dal contenuto minaccioso, accompagnato da frasi che fanno riferimento alla nazionalità italiana e a una possibile ritorsione.

È il paradosso di questa storia.

La famiglia che aveva denunciato il problema aveva cercato esplicitamente di tenere fuori la razza dalla vicenda. Aveva chiesto che a essere valutati fossero i comportamenti e non la provenienza della persona. Eppure, attorno a quella denuncia, si è sviluppata una parte della discussione social che ha trasformato un problema di sicurezza in un discorso contro gli stranieri.

E questo è forse l'aspetto più delicato della vicenda: una richiesta legittima di sicurezza rischia di diventare il terreno sul quale qualcuno costruisce generalizzazioni razziste.

Non è la stessa cosa chiedere che una persona venga fermata perché avrebbe aggredito qualcuno o creato situazioni di pericolo e sostenere che un'intera categoria di persone debba essere considerata pericolosa.

La prima riguarda i fatti. La seconda è un pregiudizio.

L'ipotesi del disagio psichico

Nel frattempo, é stata avanzata l' ipotesi che l'uomo che ha aggredito possa avere problemi di natura mentale.

La risposta, adesso, dovrà necessariamente stare dentro le regole: accertare quanto accaduto, valutare eventuali responsabilità e garantire sicurezza a residenti, commercianti e clienti.

Senza trasformare un singolo comportamento in una condanna collettiva.

Ma anche senza minimizzare una situazione che, secondo le segnalazioni raccolte negli ultimi giorni, sta creando paura tra chi in quella zona vive e lavora.

Perché la richiesta dei Trabelsi, prima che i social la trasformassero in una guerra di parole, era molto semplice: poter lavorare senza paura e chiedere allo Stato di fare il proprio mestiere.



