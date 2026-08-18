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Cronaca
18/08/2026 20:30:00

Marsala, tensione in piazza Fiera a Strasatti: giovane fermato dai Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2026/1787078047-0-marsala-tensione-in-piazza-fiera-a-strasatti-giovane-fermato-dai-carabinieri.jpg

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, in piazza Fiera, in contrada Strasatti a Marsala, dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

 

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti nella zona, l’episodio sarebbe iniziato con una fuga e un successivo inseguimento da parte dei Carabinieri. 

 

Sempre secondo le testimonianze raccolte, i militari dell’Arma avrebbero raggiunto e bloccato un giovane, di origine straniera, arrivando anche a immobilizzarlo a terra.

 

L’intervento ha attirato l’attenzione delle persone presenti in piazza, mentre la situazione è stata riportata alla normalità. Restano da chiarire i motivi che hanno fatto scattare l’intervento dei Carabinieri e se nei confronti del giovane siano stati adottati provvedimenti.



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