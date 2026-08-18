Egadi, Marettimo senza parroco: “La stessa attenzione riservata a Favignana"

18/08/2026 16:45:00

Una comunità che non vuole sentirsi dimenticata. È questo il senso dell’appello rivolto da Nino Maiorana, esponente di FdI, al sindaco delle Isole Egadi, al Consiglio comunale e alle istituzioni competenti sulla presenza sacerdotale a Marettimo.

La richiesta arriva dopo la notizia della permanenza dei Canossiani e dell’arrivo di un nuovo sacerdote a Favignana, accolta con soddisfazione dalla comunità. Proprio quella vicenda, però, diventa per Maiorana l’occasione per riaccendere i riflettori sulla situazione dell’isola più lontana dell’arcipelago.

“Marettimo non chiede privilegi. Chiede la stessa attenzione”, scrive Maiorana, sottolineando come da anni la comunità faccia i conti con l’assenza di un sacerdote stabilmente presente sull’isola.

Durante i mesi estivi, grazie alla disponibilità di sacerdoti che raggiungono Marettimo, la comunità riesce comunque a garantire la celebrazione delle funzioni religiose e una presenza della Chiesa. Il problema, però, emerge soprattutto durante l’inverno, quando l’isolamento dell’isola diventa più pesante e le condizioni del mare possono rendere difficili gli spostamenti.

È proprio in quei mesi, secondo la nota, che la presenza di una guida spirituale assumerebbe un valore ancora maggiore.

Da qui il paragone con quanto accaduto a Favignana. “Se per Favignana è stato possibile mobilitare istituzioni, amministrazione e comunità per difendere e rafforzare la presenza dei Canossiani, perché non fare lo stesso anche per Marettimo?”, si chiede Maiorana.

Una richiesta che viene presentata non come una contrapposizione tra le isole, ma come una questione di equità all’interno dello stesso Comune. “Favignana, Levanzo e Marettimo sono sotto lo stesso tetto, la casa comune delle Isole Egadi”.

L’appello è quindi rivolto direttamente all’amministrazione comunale e al Consiglio affinché venga fatto lo stesso sforzo per assicurare a Marettimo una presenza sacerdotale stabile, non limitata ai mesi estivi.

“Non è una polemica”, precisa Maiorana. “È una richiesta di equità, attenzione e vicinanza”.

La richiesta si chiude con un’immagine che riassume il senso dell’appello: “Una casa comune è davvero tale quando nessuno dei suoi figli viene lasciato solo”.



