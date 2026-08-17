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17/08/2026 11:56:00

A Nubia torna Red Head Sicily, il raduno nazionale dei capelli rossi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/a-nubia-torna-red-head-sicily-il-raduno-nazionale-dei-capelli-rossi-450.jpg

Sabato 5 settembre Nubia ospiterà la settima edizione di Red Head Sicily, il raduno nazionale dedicato alle persone con capelli rossi naturali. L'iniziativa si svolgerà in diversi luoghi della frazione di Paceco, tra spiaggia, Torre di Nubia, Museo del Sale, Saline Culcasi e piazza del paese.

La manifestazione, nata nel 2019 da un'idea di Enrico Malato, Filippo Peralta e Max Firreri, negli anni ha fatto tappa in diverse località siciliane, tra cui Favignana, Marsala, Tre Fontane e Mascali. Madrina dell'edizione 2026 sarà Kathleen Lucey, americana originaria di New York e residente in Italia.

La giornata inizierà sulla spiaggia davanti al ristorante La Torre di Nubia, con attività di intrattenimento e giochi dedicati ai partecipanti. Nel pomeriggio il programma proseguirà alla Torre di Nubia, dove sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata ai rossi naturali.

Prevista anche una visita al Museo del Sale e alle Saline Culcasi, uno dei luoghi più caratteristici del territorio tra Trapani e Paceco.

In serata l'evento si sposterà nella piazza di Nubia. Tra gli appuntamenti in programma ci sarà uno show cooking con Luca Pappagallo, che coinvolgerà anche alcuni partecipanti al raduno. A seguire è previsto lo spettacolo di mentalismo di Marco Bellantuono.

L'edizione 2026 di Red Head Sicily sarà inserita all'interno di “Oro rosso e oro bianco”, la manifestazione in programma dal 4 al 6 settembre dedicata a due prodotti simbolo del territorio: l'aglio rosso di Nubia e il sale marino delle saline di Trapani e Paceco.

Il festival punta così a unire il carattere originale del raduno alla promozione del territorio e delle sue produzioni tipiche. Chi vuole partecipare ufficialmente al raduno potrà registrarsi attraverso il modulo pubblicato sul sito di Red Head Sicily.

Per chi arriva da fuori città, è possibile consultare le offerte dei B&B a Trapani, insieme alla guida su cosa fare a Trapani e agli altri eventi estivi a Trapani.



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