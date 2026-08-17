Diletta Leotta festaggia il 35° compleanno in Sicilia

17/08/2026 14:16:00

Diletta Leotta ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in Sicilia, circondata dalla famiglia. Una festa privata, condivisa sui social attraverso alcune immagini della serata, con il marito Loris Karius, i figli Aria e Leonardo, la mamma Ofelia Castorina, papà Rori Leotta e la nonna.

Per la conduttrice è stato un compleanno speciale anche per un altro motivo: il 16 agosto è infatti il giorno in cui festeggia gli anni anche la figlia Aria, nata nel 2023 e arrivata a tre anni.

Leotta ha pubblicato una foto insieme alla bambina davanti alla torta e ha accompagnato l'immagine con una dedica: "Pensavo che questo giorno fosse speciale… poi ho avuto la fortuna di condividerlo con te. Buon compleanno a noi, il regalo più bello sei tu".

Nelle altre immagini della serata compaiono i familiari. Leotta posa con la nonna, poi con la mamma e con Aria. C'è anche papà Rori, abbracciato dalla figlia davanti alla torta, con la scritta "papi my n1".

Una serata in famiglia, tra brindisi, candeline e applausi. E una battuta della conduttrice sull'età: "35 anni e sentirli tutti". Prima della mezzanotte, invece, aveva scherzato sull'attesa: "Aspettando mezzanotte solo per poter andare a dormire".

Il compleanno è stato quindi doppio: 35 anni per Diletta, tre per Aria, con la festa condivisa insieme agli affetti più vicini.



