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Cultura

» Spettacoli
17/08/2026 14:16:00

Diletta Leotta festaggia il 35° compleanno in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/diletta-leotta-festaggia-il-35-compleanno-in-sicilia-450.jpg

Diletta Leotta ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in Sicilia, circondata dalla famiglia. Una festa privata, condivisa sui social attraverso alcune immagini della serata, con il marito Loris Karius, i figli Aria e Leonardo, la mamma Ofelia Castorina, papà Rori Leotta e la nonna.

Per la conduttrice è stato un compleanno speciale anche per un altro motivo: il 16 agosto è infatti il giorno in cui festeggia gli anni anche la figlia Aria, nata nel 2023 e arrivata a tre anni.

 

Leotta ha pubblicato una foto insieme alla bambina davanti alla torta e ha accompagnato l'immagine con una dedica: "Pensavo che questo giorno fosse speciale… poi ho avuto la fortuna di condividerlo con te. Buon compleanno a noi, il regalo più bello sei tu".

Nelle altre immagini della serata compaiono i familiari. Leotta posa con la nonna, poi con la mamma e con Aria. C'è anche papà Rori, abbracciato dalla figlia davanti alla torta, con la scritta "papi my n1".

 

Una serata in famiglia, tra brindisi, candeline e applausi. E una battuta della conduttrice sull'età: "35 anni e sentirli tutti". Prima della mezzanotte, invece, aveva scherzato sull'attesa: "Aspettando mezzanotte solo per poter andare a dormire".

Il compleanno è stato quindi doppio: 35 anni per Diletta, tre per Aria, con la festa condivisa insieme agli affetti più vicini.



Native | 11/08/2026
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