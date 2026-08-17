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Se ne sono andati

Se ne sono andati
17/08/2026 08:27:00

Se ne sono andati: Girolamo Gargano (74), Giacomo Alfieri (75)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/se-ne-sono-andati-girolamo-gargano-74-giacomo-alfieri-75-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Girolamo Gargano, di 74 anni.

È deceduto il 16 agosto 2026 a Marsala, lasciando nel dolore i familiari e quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 17 agosto 2026, alle ore 15:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

 

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giacomo Alfieri, di 75 anni.

Nato a Mazara del Vallo il 7 gennaio 1951, risiedeva nella sua città, dove è deceduto il 16 agosto 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

I funerali saranno celebrati martedì 18 agosto 2026 alle ore 10:00 presso la Chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 

 

 


Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

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