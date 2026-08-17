Se ne sono andati: Girolamo Gargano (74), Giacomo Alfieri (75)

Chi si sposta in auto tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo conosce bene una caratteristica dell’estate nel Trapanese: lunghe giornate di sole e temperature elevate possono lasciare spazio, anche rapidamente, a episodi di...
È morto a Salemi Angelo Romano, diacono permanente della Chiesa locale e presenza discreta per anni accanto agli ammalati e alle persone più fragili. Aveva 83 anni e da tempo conviveva con la malattia di Parkinson.Una vita...
Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Girolamo Gargano, di 74 anni.È deceduto il 16 agosto 2026 a Marsala, lasciando nel dolore i familiari e quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.I funerali saranno celebrati...
Chatbot che rispondono ai clienti, post generati in pochi secondi, immagini e video creati con un prompt: negli ultimi due anni l'intelligenza artificiale è entrata nel marketing di moltissime piccole e medie imprese,...