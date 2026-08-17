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» Rifiuti
17/08/2026 08:59:00

Marsala: sostano con i camper al lungomare Boeo e lasciano lì i loro rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/marsala-sostano-con-i-camper-al-lungomare-boeo-e-lasciano-li-i-loro-rifiuti-450.jpg

Alcuni camperisti hanno sostato sul lungomare Boeo di Marsala, ma a lasciare il segno non sono stati soltanto i loro mezzi. Dopo la loro permanenza sono stati infatti abbandonati rifiuti lungo l’area, provocando la presa di posizione dell’Amministrazione comunale.

Il Comune di Marsala ha condannato l’episodio, ribadendo che l’accoglienza dei visitatori non può significare tolleranza verso comportamenti che danneggiano il decoro della città. «Marsala accoglie i turisti, non l’inciviltà», sono le parole dall’Amministrazione comunale con un messaggio pubblicato sui social.

 

“I turisti sono i benvenuti non l'incivilta”

 

L’Amministrazione sottolinea la volontà di continuare a considerare Marsala una città aperta ai visitatori e accogliente nei confronti di chi sceglie il territorio per le proprie vacanze. «Chi sceglie la nostra città per trascorrere le proprie vacanze è nostro ospite e deve sentirsi accolto», afferma il Comune.

Ma l'accoglienza, secondo l'Amministrazione, deve andare di pari passo con il rispetto degli spazi pubblici.

«Quanti abbandonano rifiuti e deturpano i nostri luoghi - turisti o residenti che siano - devono sapere che saranno contrastati e sanzionati», si legge nella presa di posizione.

 

Il problema del decoro

 

L’episodio riporta così l’attenzione sul tema dell’abbandono dei rifiuti.

La posizione dell’Amministrazione è netta: nessuna distinzione tra residenti e visitatori quando si tratta di comportamenti irregolari. Marsala, ribadisce il Comune, è pronta ad accogliere chi arriva in città, ma pretende il rispetto dei luoghi da parte di tutti.

 



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