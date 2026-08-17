Diocesi di Trapani, il vescovo Fragnelli annuncia nomine e nuovi incarichi

17/08/2026 09:58:00

Una donna laica entra per la prima volta nella storia della Diocesi di Trapani come vicecancelliere vescovile. E, sempre per la prima volta, la Diocesi istituirà ufficialmente il ministero del catechista.

Sono alcune delle novità annunciate dal vescovo Pietro Maria Fragnelli durante la celebrazione della solennità della Madonna di Trapani, patrona della Diocesi.

Il 20 settembre, in occasione dell'assemblea diocesana di inizio anno, saranno istituiti quattro catechisti: Giovanni Quartana, della parrocchia San Paolo di Casa Santa a Erice, Francesca Messina, della parrocchia Anime Sante di Alcamo, Roberto Marcantonio, del Rinnovamento nello Spirito, e Caterina Vesco, delle parrocchie Sant'Anna e San Francesco di Paola di Alcamo.

Il nuovo ministero nasce nel solco dell'“Antiquum Ministerium”, il motu proprio con cui Papa Francesco nel 2021 ha istituito formalmente il ministero laicale del catechista. Non si tratta, nelle intenzioni della Chiesa, soltanto di affidare a dei laici l'insegnamento del catechismo: il catechista istituito assume un mandato stabile per accompagnare bambini, ragazzi e adulti nel percorso di fede e collaborare all'evangelizzazione delle comunità.

Cinque “Civitas Mariae”

Altra novità annunciata durante la celebrazione riguarda il titolo di “Civitas Mariae”. Con un decreto vescovile il titolo, attribuito in passato alla sola Custonaci, viene esteso ad Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Erice e Trapani.

La decisione è legata alla presenza nelle città di immagini della Madonna di Trapani incoronate dal Capitolo Vaticano e arriva anche dopo un'iniziativa popolare partita da Castellammare del Golfo. Nel suo intervento, Fragnelli ha sottolineato la diffusione del culto della Madonna di Trapani anche fuori dall'isola, citando Tunisi, Casablanca e altri luoghi del Mediterraneo.

"Ella è concittadina di tutti", ha detto il vescovo, indicando nella devozione mariana anche un elemento di legame tra comunità diverse.

Gli avvicendamenti nelle parrocchie

La celebrazione è stata anche l'occasione per comunicare una serie di cambiamenti nell'assetto pastorale della Diocesi.

A Castellammare del Golfo, don Giuseppe Bruccoleri è stato nominato parroco delle parrocchie Matrice-Santuario Maria Santissima del Soccorso, Santa Rita e Santissimo Crocifisso.

A Calatafimi-Segesta arriva don Roberto D'Aleo, mentre don Vincenzo Basiricò assume la guida della parrocchia San Michele Arcangelo a Erice Casa Santa.

A Trapani don Salvo Morghese sarà parroco della parrocchia San Giovanni Battista. Don Christian Collica prende il posto di padre Mario Gatto, che ha compiuto 90 anni, e diventa parroco in solido della parrocchia San Paolo a Erice Casa Santa.

Don Antonino Castelli sarà amministratore parrocchiale della parrocchia San Pietro a Trapani e rettore delle chiese annesse. Don Giovanni D'Angelo assume invece l'incarico di rettore del Santuario della Madonna dei Miracoli di Alcamo, mentre mons. Benedetto Cottone diventa rettore emerito.

A Crocci e Chiesanuova le parrocchie vengono affidate a mons. Gaspare Gruppuso come amministratore parrocchiale. Nelle parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Maria Santissima Ausiliatrice di Trapani arriva come vicario parrocchiale don Andrea Lombardo.

Ad Alcamo, nella parrocchia Santa Maria di Gesù, arrivano fra' Davide Pintabona e fra' Gabriele Di Gregorio, che prendono il posto di fra' Rufino Di Giorgi e fra' Salvatore Lo Greco.

Una novità storica anche in Curia

Il rinnovamento annunciato da Fragnelli riguarda anche gli uffici della Curia. Per la prima volta nella storia della Diocesi una donna laica, l'avvocata Susanna Catalano, assume l'incarico di secondo vicecancelliere vescovile.

Nella Cancelleria arriva inoltre mons. Gaspare Gruppuso come addetto.

Cambiano anche diversi incarichi negli uffici diocesani. Don Alberto Giardina, impegnato come direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale e sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, lascia la guida dell'Ufficio Liturgico Diocesano. Al suo posto, come direttore, viene nominato don Antonino Castelli, affiancato come vicedirettore da don Christian Collica.

Don Antonello Scano è il nuovo direttore dell'Ufficio missionario, mentre don Maurizio Piacentino, sacerdote fidei donum in Marocco, collaborerà da Rabat.

Per la Pastorale giovanile don Antonino Catalano assume l'incarico di condirettore accanto a don Giuseppe Grignano, recentemente nominato responsabile regionale della Pastorale giovanile. Catalano continuerà inoltre a guidare, ad nutum episcopi, l'Ufficio diocesano per l'Insegnamento della religione cattolica, con la collaborazione come consulente giuridico di Erasmo Miceli, già dirigente scolastico.

Il vescovo ha infine ringraziato Silvia Fonte per il servizio prestato nell'Ufficio missionario e Cettina Giannone per la collaborazione nell'Ufficio diocesano per l'insegnamento della religione cattolica.

Una serie di nomine e avvicendamenti che ridisegna quindi una parte significativa dell'organizzazione pastorale della Diocesi. Un rinnovamento che Fragnelli ha presentato non soltanto come un cambio di incarichi, ma come un passaggio necessario per dare nuovo slancio alla missione della Chiesa trapanese.



