Scrive Maurizio Miceli, sul ruolo di Fdi a Marsala

17/08/2026 06:00:00

Spettabile Redazione di TP24,



ho letto l’articolo del 13 agosto “Marsala: il consigliere Lele Pugliese è all’opposizione o in maggioranza?”. Al di là del caso specifico, la domanda pone una questione interessante: cosa significa, concretamente, fare opposizione?



Chi governa ha il compito di attuare un programma e risponderne politicamente; chi sta all’opposizione deve controllare, proporre, correggere e, quando necessario, contrastare. Il punto è proprio quel “quando necessario”.



Fare opposizione non significa considerare ogni interlocuzione una concessione all’avversario. Molto dipende anche da chi si ha di fronte. A Trapani abbiamo spesso incontrato un’Amministrazione poco permeabile al confronto, che ha vissuto persino l’interlocuzione consiliare come un problema. Quando un amministratore è cinico, sordo e incline all’arroganza, va contrastato con fermezza: sempre come avversario, mai come nemico.



Ma se un amministratore ascolta un consigliere di opposizione, raccoglie un’istanza dei cittadini e contribuisce a risolvere un problema, non vedo alcuna compiacenza. Chi governa, del resto, governa un’intera città, non soltanto chi lo ha votato.



Per questo non vedo nulla di anomalo nel modo in cui i consiglieri di Fratelli d’Italia a Marsala stanno interpretando il proprio ruolo: un’opposizione deve essere costruttiva laddove possibile e intransigente laddove necessario. Se l’Amministrazione ascolta e risolve, ne beneficia la comunità; se ignora o sbaglia, servono critica e contrasto politico.



Non esiste un manuale dell’oppositore perfetto. Esistono valori e una visione politica che devono rappresentare la bussola nelle scelte.



Per quanto mi riguarda, la stella polare resta il bene della città. I cittadini non ci eleggono per assistere a una contrapposizione permanente, ma per ottenere risposte e soluzioni. La differenza non è tra chi dialoga e chi si oppone, ma tra chi utilizza entrambi gli strumenti nell’interesse della comunità e chi trasforma lo scontro in un fine.



Quando l’avversario diventa un nemico e il consenso prende il posto dell’interesse pubblico, la politica perde il senso del mandato ricevuto.



Maurizio Miceli

Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Trapani



