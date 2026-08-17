Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
17/08/2026 06:00:00

Scrive Maurizio Miceli, sul ruolo di Fdi a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/scrive-maurizio-miceli-sul-ruolo-di-fdi-a-marsala-450.jpg

Spettabile Redazione di TP24,

ho letto l’articolo del 13 agosto “Marsala: il consigliere Lele Pugliese è all’opposizione o in maggioranza?”. Al di là del caso specifico, la domanda pone una questione interessante: cosa significa, concretamente, fare opposizione?

Chi governa ha il compito di attuare un programma e risponderne politicamente; chi sta all’opposizione deve controllare, proporre, correggere e, quando necessario, contrastare. Il punto è proprio quel “quando necessario”.

Fare opposizione non significa considerare ogni interlocuzione una concessione all’avversario. Molto dipende anche da chi si ha di fronte. A Trapani abbiamo spesso incontrato un’Amministrazione poco permeabile al confronto, che ha vissuto persino l’interlocuzione consiliare come un problema. Quando un amministratore è cinico, sordo e incline all’arroganza, va contrastato con fermezza: sempre come avversario, mai come nemico.

Ma se un amministratore ascolta un consigliere di opposizione, raccoglie un’istanza dei cittadini e contribuisce a risolvere un problema, non vedo alcuna compiacenza. Chi governa, del resto, governa un’intera città, non soltanto chi lo ha votato.

Per questo non vedo nulla di anomalo nel modo in cui i consiglieri di Fratelli d’Italia a Marsala stanno interpretando il proprio ruolo: un’opposizione deve essere costruttiva laddove possibile e intransigente laddove necessario. Se l’Amministrazione ascolta e risolve, ne beneficia la comunità; se ignora o sbaglia, servono critica e contrasto politico.

Non esiste un manuale dell’oppositore perfetto. Esistono valori e una visione politica che devono rappresentare la bussola nelle scelte.

Per quanto mi riguarda, la stella polare resta il bene della città. I cittadini non ci eleggono per assistere a una contrapposizione permanente, ma per ottenere risposte e soluzioni. La differenza non è tra chi dialoga e chi si oppone, ma tra chi utilizza entrambi gli strumenti nell’interesse della comunità e chi trasforma lo scontro in un fine.

Quando l’avversario diventa un nemico e il consenso prende il posto dell’interesse pubblico, la politica perde il senso del mandato ricevuto.

Maurizio Miceli
Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Trapani



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...

Politica | 2026-08-17 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/scrive-maurizio-miceli-sul-ruolo-di-fdi-a-marsala-250.jpg

Scrive Maurizio Miceli, sul ruolo di Fdi a Marsala

Spettabile Redazione di TP24,ho letto l’articolo del 13 agosto “Marsala: il consigliere Lele Pugliese è all’opposizione o in maggioranza?”. Al di là del caso specifico, la domanda pone una questione...







Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...

Native | 08/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado