Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a causa delle alte temperature?

17/08/2026 09:26:00

Chi si sposta in auto tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo conosce bene una caratteristica dell’estate nel Trapanese: lunghe giornate di sole e temperature elevate possono lasciare spazio, anche rapidamente, a episodi di pioggia. È proprio in questi momenti che un tergicristallo apparentemente ancora efficiente può mostrare i primi problemi.

Il caldo e l’esposizione prolungata al sole possono contribuire nel tempo all’invecchiamento della gomma delle spazzole, mentre polvere e sporco sul parabrezza ne rendono più difficile il lavoro. Se durante la pioggia compaiono strisce, zone non pulite, aloni o rumori insoliti, è il momento di controllarne lo stato. Per verificare quali spazzole tergicristallo per auto su AUTODOC sono compatibili con il proprio modello, è possibile confrontare i componenti in base alle caratteristiche della vettura.

Il caldo estivo mette alla prova le spazzole sulle strade del Trapanese

Le spazzole tergicristallo rimangono esposte per lunghi periodi agli agenti atmosferici. Durante l’estate, il sole e le temperature elevate possono contribuire alla perdita di elasticità della gomma e rendere meno uniforme il contatto con il parabrezza.

Il problema non è sempre evidente quando il vetro è asciutto. Una spazzola può infatti sembrare in buone condizioni, ma mostrare una pulizia meno efficace quando viene utilizzata sotto la pioggia.

Per questo è utile controllarne periodicamente il funzionamento, soprattutto dopo lunghi periodi di caldo e prima di affrontare un viaggio più lungo.

Perché la polvere e lo sporco sul parabrezza sono importanti?

Chi percorre con frequenza le strade della provincia può trovare sul parabrezza polvere, residui e altre particelle accumulate durante la guida. Dopo diversi giorni asciutti, questi depositi possono diventare particolarmente evidenti sulla superficie del vetro.

Per chi si muove tra Trapani e Marsala, soprattutto lungo le zone costiere, mantenere puliti vetro e spazzole è importante per evitare che polvere e residui compromettano la qualità della pulizia.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



