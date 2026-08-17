Meteo Sicilia oggi, 17 agosto: sole e 33 gradi a Trapani, temporali nelle zone interne

17/08/2026 07:18:00

Ferragosto è ormai alle spalle, ma l’estate siciliana non sembra aver ricevuto la comunicazione. Oggi, lunedì 17 agosto, sulla Sicilia continua a dominare l’alta pressione, con caldo e sole soprattutto lungo le coste. A Trapani la temperatura raggiungerà i 33 gradi, mentre nelle ore pomeridiane qualche temporale potrà svilupparsi nelle zone interne dell’Isola.

Il dato da tenere maggiormente sotto controllo nel Trapanese resta quello degli incendi: la Protezione Civile regionale indica per la provincia pericolosità MEDIA e fase di PREALLERTA.

Trapani, oggi 24-33 gradi

La giornata sulla costa trapanese sarà prevalentemente soleggiata.

A Trapani città le temperature saranno comprese tra 24 e 33 gradi. Il modello WS-LAM conferma una massima di 33 gradi, mentre Palermo dovrebbe raggiungere i 34 e Messina i 35.

Sulla costa occidentale la presenza delle brezze renderà il caldo più sopportabile rispetto alle zone interne.

Insomma, agosto continua a fare agosto. Con puntualità quasi amministrativa.

Sicilia, caldo ancora intenso nell’interno

La Protezione Civile regionale segnala temperature massime elevate sulle aree interne e pianeggianti.

La situazione generale resta determinata da un campo di alta pressione che dal Mediterraneo occidentale arriva fino all’Europa orientale.

Il quadro comincia però lentamente a diventare più dinamico: una saccatura proveniente dall’Europa centrale sta interessando la Penisola e nei prossimi giorni potrà favorire maggiore instabilità.

Per oggi, comunque, sulle coste siciliane resta piena estate.

Temporali nel pomeriggio

La principale variabile meteorologica riguarda le ore centrali e pomeridiane.

La Protezione Civile prevede isolati rovesci o temporali su tutte le aree interne della Sicilia, mentre sulle altre zone le precipitazioni saranno assenti o non significative.

Il rischio riguarda dunque soprattutto l’interno dell’Isola e i rilievi.

Per Trapani città e per gran parte della costa occidentale non sono previste piogge significative.

Vento, correnti occidentali nel Trapanese

I venti saranno deboli o moderati, prevalentemente dai quadranti occidentali lungo l’area tirrenica e meridionali sulle altre zone dell’Isola.

Lungo le coste continuerà inoltre il normale regime delle brezze.

Nel Trapanese, dunque, non è prevista una giornata particolarmente ventosa. La ventilazione contribuirà anzi a mitigare parzialmente il caldo nelle località costiere.

Mare, condizioni generalmente estive

Sul mare non emergono condizioni particolarmente severe lungo la costa occidentale.

Il quadro sarà generalmente favorevole alla navigazione costiera, pur con qualche maggiore movimento possibile nel Canale di Sicilia e sui tratti maggiormente esposti ai venti occidentali.

Per chi raggiunge Egadi o Pantelleria resta sempre consigliabile controllare i bollettini marini immediatamente prima della partenza: il Mediterraneo, anche quando sembra una piscina, mantiene il diritto di cambiare idea.

Incendi: Trapani in preallerta

È il dato ufficiale più importante della giornata.

L’avviso n. 175 della Protezione Civile regionale, emesso il 16 agosto e valido dalle ore 00 di oggi per 24 ore, assegna alla provincia di Trapani pericolosità MEDIA per gli incendi e fase di PREALLERTA.

La stessa classificazione interessa tutte le province siciliane.

La Protezione Civile ricorda inoltre che è in corso la campagna estiva antincendio boschivo.

Con vegetazione secca, temperature ancora elevate e settimane senza precipitazioni importanti, basta davvero poco perché un piccolo focolaio diventi un incendio.

Martedì e mercoledì cambia poco a Trapani

Chi aspetta una rinfrescata dovrà aspettare ancora.

Martedì 18 agosto a Trapani sono previsti circa 23-33 gradi, con cielo da soleggiato a parzialmente nuvoloso.

Mercoledì 19 ancora sole e 33 gradi.

Giovedì 20 la massima dovrebbe scendere leggermente verso i 32 gradi, per poi tornare sui 33 venerdì.

Non è esattamente l'arrivo dell'autunno.

E poi? Il caldo potrebbe addirittura aumentare

La tendenza diventa interessante nel prossimo fine settimana.

Le elaborazioni disponibili indicano per Trapani 34 gradi sabato 22 e fino a 35 gradi domenica 23 e lunedì 24 agosto.

Se questa tendenza verrà confermata, quindi, non soltanto non arriverà una vera rinfrescata, ma il caldo potrebbe nuovamente intensificarsi nella seconda parte della settimana.

Il cambiamento più evidente dei prossimi giorni sarà invece la maggiore instabilità pomeridiana nelle zone interne della Sicilia, dove saranno possibili temporali di calore.

Sulla costa trapanese, per ora, il copione resta decisamente semplice: sole, mare e caldo.



