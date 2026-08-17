"Sere d'Estate a Misiliscemi", venerdì il recital "Da Ennio Morricone a Pino Daniele"

17/08/2026 18:50:00

Un viaggio tra le colonne sonore di Ennio Morricone e la musica di Pino Daniele, raccontato attraverso la chitarra e i ricordi di chi con entrambi ha condiviso anni di amicizia e collaborazione.

È l’appuntamento in programma venerdì 21 agosto alle 21 a Villa Immacolatella, a Pietretagliate, nell’ambito del cartellone estivo “Sere d’Estate a Misiliscemi”.

Protagonista sarà il chitarrista, compositore e arrangiatore Mauro Di Domenico, con il recital “Da Ennio Morricone a Pino Daniele”. Una serata pensata non soltanto come concerto, ma come racconto musicale, arricchito da aneddoti, ricordi e testimonianze personali legate ai due grandi artisti.

La prima parte sarà dedicata a Ennio Morricone, con cui Di Domenico ha avuto un rapporto di amicizia e collaborazione durato 27 anni. Un percorso raccontato anche nel libro Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone, pubblicato da Edizioni Curci, e nel brano Non Telefonare, composto dallo stesso Morricone per il chitarrista.

Spazio quindi a Pino Daniele, attraverso una rilettura per chitarra dei suoi brani più conosciuti. Dal progetto Pino Daniele For Classical Guitar arrivano interpretazioni di canzoni come Napule è, Je so’ pazzo, Quando e Again, proposte in una veste acustica ed essenziale.

Di Domenico si è diplomato con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Eduardo Caliendo, perfezionandosi successivamente con maestri del calibro di Alirio Díaz e Paco Peña. Ha partecipato a numerose tournée internazionali con gli Inti-Illimani e collaborato con artisti come Nicola Piovani, Luis Bacalov, Luis Sepúlveda, Giancarlo Giannini, Roberto Vecchioni, Phil Palmer e Massimo Ranieri.

Nel suo percorso figurano oltre cento partecipazioni discografiche e 12 album solisti. L’appuntamento di Villa Immacolatella sarà quindi un’occasione per ascoltare la musica di due protagonisti assoluti della cultura italiana attraverso lo sguardo, e soprattutto la chitarra, di un musicista che li ha conosciuti da vicino.



