Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
17/08/2026 18:50:00

"Sere d'Estate a Misiliscemi", venerdì il recital "Da Ennio Morricone a Pino Daniele"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/sere-d-estate-a-misiliscemi-venerdi-il-recital-da-ennio-morricone-a-pino-daniele-450.jpg

Un viaggio tra le colonne sonore di Ennio Morricone e la musica di Pino Daniele, raccontato attraverso la chitarra e i ricordi di chi con entrambi ha condiviso anni di amicizia e collaborazione.

 

È l’appuntamento in programma venerdì 21 agosto alle 21 a Villa Immacolatella, a Pietretagliate, nell’ambito del cartellone estivo “Sere d’Estate a Misiliscemi”.

Protagonista sarà il chitarrista, compositore e arrangiatore Mauro Di Domenico, con il recital “Da Ennio Morricone a Pino Daniele”. Una serata pensata non soltanto come concerto, ma come racconto musicale, arricchito da aneddoti, ricordi e testimonianze personali legate ai due grandi artisti.

La prima parte sarà dedicata a Ennio Morricone, con cui Di Domenico ha avuto un rapporto di amicizia e collaborazione durato 27 anni. Un percorso raccontato anche nel libro Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone, pubblicato da Edizioni Curci, e nel brano Non Telefonare, composto dallo stesso Morricone per il chitarrista.

 

Spazio quindi a Pino Daniele, attraverso una rilettura per chitarra dei suoi brani più conosciuti. Dal progetto Pino Daniele For Classical Guitar arrivano interpretazioni di canzoni come Napule è, Je so’ pazzo, Quando e Again, proposte in una veste acustica ed essenziale.

Di Domenico si è diplomato con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Eduardo Caliendo, perfezionandosi successivamente con maestri del calibro di Alirio Díaz e Paco Peña. Ha partecipato a numerose tournée internazionali con gli Inti-Illimani e collaborato con artisti come Nicola Piovani, Luis Bacalov, Luis Sepúlveda, Giancarlo Giannini, Roberto Vecchioni, Phil Palmer e Massimo Ranieri.

 

Nel suo percorso figurano oltre cento partecipazioni discografiche e 12 album solisti. L’appuntamento di Villa Immacolatella sarà quindi un’occasione per ascoltare la musica di due protagonisti assoluti della cultura italiana attraverso lo sguardo, e soprattutto la chitarra, di un musicista che li ha conosciuti da vicino.



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...