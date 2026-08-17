Trapani, maxi furto nel cantiere della scuola Leonardo da Vinci: rubati materiali per oltre 30 mila euro

17/08/2026 14:40:00

Ladri in azione nel cuore del centro storico di Trapani. Nel mirino è finito il cantiere della scuola primaria Leonardo da Vinci, in via San Pietro: durante il fine settimana ignoti hanno portato via attrezzature e materiali per un valore superiore ai 30 mila euro. Indaga la polizia.

Il cantiere chiude per il fine settimana e, alla riapertura, arriva la sorpresa peggiore. Attrezzature sparite, materiali portati via e un danno che supera i 30 mila euro.

È quanto accaduto alla scuola primaria Leonardo da Vinci di Trapani, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione finanziati con fondi del PNRR.

La scoperta alla riapertura del cantiere

Il furto sarebbe stato messo a segno durante il fine settimana festivo, approfittando dell’assenza degli operai e della chiusura dell’area.

La scoperta è avvenuta questa mattina, al momento della ripresa dei lavori. Gli operai, entrando nel cantiere, si sono accorti che qualcosa non andava: diverse attrezzature e materiali erano scomparsi.

Il valore complessivo della refurtiva, secondo una prima stima, supererebbe i 30 mila euro.

Non proprio un colpo improvvisato, considerata anche la quantità di materiale che sarebbe stata portata via.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Uno degli aspetti da chiarire riguarda le modalità di accesso al cantiere: gli investigatori dovranno stabilire da dove siano entrati i ladri, quanto tempo abbiano avuto a disposizione e soprattutto se per trasportare il materiale siano stati utilizzati uno o più mezzi.

Si verifica inoltre la presenza di telecamere di videosorveglianza lungo via San Pietro e nelle strade vicine. Le immagini potrebbero consentire di individuare movimenti sospetti nelle ore in cui il cantiere era deserto.

Una scuola da oltre 3,6 milioni di euro

Il furto colpisce uno dei cantieri più importanti in corso nel centro storico di Trapani.

Alla scuola Leonardo da Vinci sono infatti in corso lavori di riqualificazione straordinaria per 3 milioni e 651 mila euro, finanziati attraverso i fondi del PNRR nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana.

Un investimento consistente, destinato a restituire alla comunità scolastica un edificio rinnovato e più funzionale.

Adesso bisognerà capire se il furto avrà conseguenze anche sul cronoprogramma dei lavori. La sottrazione delle attrezzature necessarie alle lavorazioni potrebbe infatti provocare rallentamenti almeno nella fase immediata.

San Pietro ancora sotto i riflettori

L'episodio arriva proprio mentre il quartiere San Pietro è al centro di un acceso dibattito cittadino.

Nei giorni scorsi alcuni residenti di via Rallo hanno lamentato le difficoltà legate ai cantieri, alla nuova mobilità, alla BRT e alla riduzione degli spazi per la sosta, denunciando una situazione diventata sempre più complicata per chi vive nel quartiere.

Adesso, accanto alle polemiche sulla viabilità, arriva anche il maxi furto nel cantiere della scuola.

Le indagini dovranno chiarire se i responsabili conoscessero bene l'area e l'organizzazione del cantiere. Certo è che portare via attrezzature per oltre 30 mila euro dal cuore del centro storico non è esattamente un'operazione che si possa fare passando inosservati.

Ed è anche su questo che adesso lavorano gli investigatori.



