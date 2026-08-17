Tragedia sul volo Ryanair: passeggero muore durante l'atterraggio

17/08/2026 08:41:00

Un malore improvviso durante le fasi di atterraggio, poi l’arrivo dei soccorsi direttamente in aeroporto. Ma per un passeggero di 85 anni non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nella notte tra il 15 e il 16 agosto all’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, a bordo di un volo Ryanair proveniente da Tirana.

L’uomo, di nazionalità albanese, ha accusato un arresto cardiocircolatorio mentre l’aereo stava completando le normali manovre di atterraggio. Il volo era atteso a Bologna poco dopo la mezzanotte.

Il malore durante l’atterraggio

Secondo quanto ricostruito, l’85enne soffriva già di problemi di salute e per lui era stata predisposta un’assistenza speciale.

Il malore si è verificato durante le fasi finali del volo. Una volta che l’aereo ha raggiunto lo stand assegnato, il personale di assistenza ha immediatamente dato l’allarme.

In pochi minuti è scattata la macchina dei soccorsi all’interno dello scalo.

Inutili i tentativi di soccorso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il passeggero, però, le sue condizioni erano ormai disperate. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’uomo aveva 85 anni ed era arrivato in Italia dall’Albania.

Una tragedia avvenuta praticamente a viaggio concluso, quando mancavano ormai soltanto pochi minuti allo sbarco.



