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Cronaca
17/08/2026 08:41:00

Tragedia sul volo Ryanair: passeggero muore durante l'atterraggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/tragedia-sul-volo-ryanair-passeggero-muore-durante-l-atterraggio-450.jpg

Un malore improvviso durante le fasi di atterraggio, poi l’arrivo dei soccorsi direttamente in aeroporto. Ma per un passeggero di 85 anni non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nella notte tra il 15 e il 16 agosto all’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, a bordo di un volo Ryanair proveniente da Tirana.

L’uomo, di nazionalità albanese, ha accusato un arresto cardiocircolatorio mentre l’aereo stava completando le normali manovre di atterraggio. Il volo era atteso a Bologna poco dopo la mezzanotte.

 

Il malore durante l’atterraggio

 

Secondo quanto ricostruito, l’85enne soffriva già di problemi di salute e per lui era stata predisposta un’assistenza speciale.

Il malore si è verificato durante le fasi finali del volo. Una volta che l’aereo ha raggiunto lo stand assegnato, il personale di assistenza ha immediatamente dato l’allarme.

In pochi minuti è scattata la macchina dei soccorsi all’interno dello scalo.

 

Inutili i tentativi di soccorso

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il passeggero, però, le sue condizioni erano ormai disperate. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’uomo aveva 85 anni ed era arrivato in Italia dall’Albania.

Una tragedia avvenuta praticamente a viaggio concluso, quando mancavano ormai soltanto pochi minuti allo sbarco.



Cronaca | 2026-08-16 19:54:00
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