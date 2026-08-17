Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/08/2026 15:50:00

Furto al Museo di Messina, Cannella: "Una ferita per tutto il Paese"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786974929-0-furto-al-museo-di-messina-cannella-una-ferita-per-tutto-il-paese.jpg

Il furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina scuote il mondo della cultura e riaccende l’attenzione sulla tutela del patrimonio artistico siciliano.

A intervenire è il sottosegretario alla Cultura Pietro Cannella, che definisce quanto accaduto “una ferita non soltanto per la Sicilia, ma per l’intero patrimonio culturale della Nazione”.

 

Le opere sottratte sono considerate testimonianze di particolare valore storico e artistico. Sul furto sono in corso le indagini della Polizia e delle altre forze dell’ordine, impegnate nell’identificazione dei responsabili e nel tentativo di recuperare le opere.

Cannella esprime “piena fiducia” nell’attività degli investigatori e auspica che si possa arrivare nel più breve tempo possibile a una svolta nelle indagini.

“Di fronte a un episodio di tale gravità – afferma il sottosegretario – la tutela del nostro patrimonio richiede la massima sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte”.

Poi il richiamo al valore delle opere e alla loro importanza per la collettività: “Difendere le opere d’arte significa custodire la memoria, l’identità e la storia della nostra comunità nazionale”.



Cronaca | 2026-08-16 19:54:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/etna-nuova-intensa-attivita-esplosiva-250.jpg

Etna, nuova intensa attività esplosiva

L’Etna torna a farsi sentire nel pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto. Una nuova e intensa attività esplosiva è in corso al cratere Voragine, mentre i parametri registrati dall’Ingv indicano un aumento dell’energia...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...