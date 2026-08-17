Favignana,  continuano le indagini dopo il rogo di Ferragosto al Welcome Terminal

17/08/2026 22:00:00

È ancora inutilizzabile il Welcome Terminal del porto di Favignana, danneggiato da un incendio divampato la notte di Ferragosto. La struttura è stata messa in sicurezza e ora si attende l’esito delle verifiche per capire l’entità dei danni e soprattutto l’origine del rogo.

Gli accertamenti dovranno stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale oppure di un gesto doloso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

AL VIA I SOPRALLUOGHI

Il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto ha spiegato che sono già stati programmati i sopralluoghi dei tecnici del Comune, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine dell’isola. L’obiettivo è verificare i danni provocati dalle fiamme e ricostruire da dove sia partito l’incendio. «Cercheremo di valutare i danni prodotti dalle fiamme per capire cosa fare perché nel più breve tempo possibile si possa riaprire ai passeggeri in transito la struttura», ha detto Pagoto.

LA SALA D’ATTESA È INAGIBILE

Una parte delle attrezzature e dei materiali presenti all’interno è stata recuperata e non sarebbe stata danneggiata dal fuoco. Resta però da valutare la situazione complessiva della struttura, soprattutto della sala d’attesa, resa inagibile dalle fiamme.

Il Welcome Terminal si trova al molo San Leonardo, a pochi passi dall’imbarcadero utilizzato da aliscafi e traghetti. L’incendio ha quindi interessato un punto centrale per la gestione dei flussi di passeggeri sull’isola.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo provocasse conseguenze più pesanti.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di porto, insieme al personale impegnato nella sicurezza dell’area.

COLLEGAMENTI REGOLARI

L’incendio non ha provocato lo stop ai collegamenti marittimi. Aliscafi e traghetti hanno continuato a operare regolarmente, ma i passeggeri in arrivo e in partenza si sono trovati senza la possibilità di utilizzare uno spazio al chiuso.

Anche la biglietteria Liberty Lines ha continuato a lavorare senza interruzioni.

SI CERCA DI CAPIRE L’ORIGINE DEL ROGO

Per il Comune, adesso, la priorità è capire in tempi rapidi quando sarà possibile riaprire il terminal e garantire condizioni adeguate di sicurezza e accoglienza.

Le verifiche tecniche e investigative dovranno chiarire cosa è successo quella notte e se dietro l’incendio ci sia un incidente o una mano dolosa.

«SICUREZZA E ACCOGLIENZA AL CENTRO»

«Le Egadi sono una risorsa unica e la tutela della sicurezza, della vivibilità e della qualità dell’accoglienza deve restare al centro del nostro impegno comune per le prossime stagioni», ha dichiarato il consigliere comunale Francesco Sammartano.

Ora si attendono gli esiti dei sopralluoghi per quantificare i danni e stabilire i tempi necessari per rendere nuovamente operativo il Welcome Terminal.



