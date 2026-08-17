Etna, giovane escursionista americano muore colpito da un fulmine

17/08/2026 12:04:00

Tragedia sull’Etna. Un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre faceva un’escursione sul vulcano.

L’uomo si trovava in una zona vietata, dove si era spinto per avvicinarsi alla vetta. Durante l’escursione è arrivato un violento temporale e un fulmine lo ha colpito.

Il 30enne è stato soccorso in condizioni gravissime e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. È arrivato in arresto cardiorespiratorio ed è morto poco dopo.

Un’altra vittima in Alto Adige

Un’altra tragedia si è verificata in Alto Adige, sul Piz Starlex, a 3.075 metri, sopra Taufers, in Val Monastero.

Un escursionista è stato trovato morto nella notte. L’ipotesi è che sia stato colpito da un fulmine durante la discesa.

L’uomo non dava notizie di sé da domenica. L’ultimo contatto telefonico risaliva alle 13, quando aveva raggiunto la cima del Piz Starlex.

Dopo le 23, i soccorritori lo hanno individuato grazie a un drone nei pressi del sentiero numero 4, a circa 2.600 metri di quota, in una zona particolarmente impervia. Il corpo è stato recuperato e portato a valle.

Nelle operazioni sono stati impegnati circa 40 soccorritori del Cnsas di Tubre, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Silandro, dei vigili del fuoco volontari di Tubre e del Soccorso alpino di Prato, con il drone di distretto.



