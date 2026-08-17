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Cultura

» Cose di musica
17/08/2026 13:19:00

Domani a Marsala il duo "Corimè" che conquista il Festival Cubadisco con "Disarmo" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786965577-0-domani-a-marsala-il-duo-corime-che-conquista-il-festival-cubadisco-con-disarmo.jpg

Vincitori con l’album folk-rock “Disarmo”, nella categoria internazionale, della 29esima edizione del festival “Cubadisco” 2026, il gruppo musicale “Corimè”, formato da due
fratelli marsalesi, Maurizio e Roberto Giannone, ha ricevuto il prestigioso premio, giovedì scorso, sul palco dell’anfiteatro del “Vittoriale” degli italiani, a Gardone Riviera (Brescia), dalle mani dalle mani di Salvador Repilado, contrabbassista del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club e figlio del celebre Compay Segundo. Al “Vittoriale”, il duo marsalese, che domani sera terrà un concerto a Porta Nuova (ingresso gratuito), si è anche esibito insieme al famoso gruppo musicale
cubano. “Cubadisco” è la fiera più importante dell'ndustria discografica cubana. 

 

E sotto la direzione artistica dell’Istituto cubano della musica, è uno dei contest musicali più prestigiosi di tutta l'America centrale e meridionale. Il progetto musicale dei fratelli Maurizio e Roberto Giannone unisce la musica folk mediterranea, la tradizione e la contaminazione culturale. Musicisti e polistrumentisti, i Giannone si sono stabiliti sul lago di Garda dopo avere viaggiato a lungo in Europa “per esplorare vari mondi sonori”. 

 

 

Hanno collaborato con diversi artisti, partecipato a Musicultura e suonato per importanti eventi e realtà come Emergency. Tra i loro principali lavori discografici, gli album “Zagara”, “La Scelta” e il più recente “Disarmo”, pubblicato alla fine del 2024. La decisione di consegnare in Italia il premio vinto a Cuba è stata presa nel corso di un
recente incontro tenutosi nella casa-museo Compay Segundo, tra Cary Diez, presidente del comitato Cubadisco, Yasiel Guin Zúñiga, vicepresidente dell’istituto cubano della musica, Isabel Reinoso, produttrice e rappresentante dei “Corimè” a Cuba, e Salvador Repilado.

 


 



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