Trapani, la fotografia come memoria: incontro con Tony Gentile alla Casina delle Palme

17/08/2026 07:52:00

Ci sono fotografie che raccontano una notizia e altre che, con il passare del tempo, finiscono per diventare esse stesse parte della storia. È questo il filo conduttore dell’incontro “Oltre la cronaca: immagini che fanno storia”, in programma martedì 18 agosto alle 21 alla Casina delle Palme di Trapani.

Protagonista della serata sarà Tony Gentile, uno dei più importanti fotoreporter italiani, autore di immagini che hanno segnato la memoria visiva del Paese. Tra queste, lo scatto diventato simbolo di un’epoca che ritrae insieme Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oggi una delle immagini più riconoscibili della storia recente italiana.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sul ruolo della fotografia non soltanto come strumento della cronaca, ma come documento, testimonianza e custode della memoria collettiva.

Dal racconto della cronaca alla storia

Attraverso le sue immagini e la sua esperienza professionale, Gentile accompagnerà il pubblico dentro il lavoro del fotoreporter, chiamato a documentare i momenti in cui una società cambia e gli eventi diventano storia.

Una riflessione che toccherà anche il rapporto tra fotografia, informazione e impegno civile, in un momento nel quale la possibilità di raccontare ciò che accade attraverso immagini autentiche assume un valore particolare.

Al centro della serata ci sarà quindi anche il tema dell’informazione libera e del ruolo che il giornalismo può svolgere nella costruzione di una cultura della legalità.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Rino Giacalone.

La memoria come strumento per il futuro

L’appuntamento nasce dalla volontà di rileggere la memoria non come semplice esercizio del ricordo, ma come uno strumento ancora attivo, capace di interrogare il presente e contribuire alla costruzione del futuro.

L’iniziativa è organizzata dal Presidio territoriale di Trapani di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie “Giangiacomo Ciaccio Montalto”, in collaborazione con l’Associazione socio-culturale “Carlo Scaduto”.

L’evento gode inoltre del patrocinio gratuito del Comune di Trapani e della Pro Loco Trapani APS.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per incontrare direttamente uno dei protagonisti della fotografia italiana contemporanea e riflettere, attraverso le sue immagini, sul rapporto tra cronaca, memoria e storia.



