Ferragosto in carcere: a Trapani i volontari Crivop presenti con "Summer Days 2026"

16/08/2026 17:01:00

Ferragosto dietro le sbarre, ma anche un momento per spezzare la quotidianità della vita detentiva. Nella giornata del 15 agosto, i volontari di CRIVOP ITALIA ODV sono stati presenti nella Casa Circondariale di Trapani nell’ambito del progetto “Summer Days 2026”, dedicato alla socializzazione e alla vicinanza alle persone detenute.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di creare, anche in una giornata particolare come Ferragosto, occasioni di incontro e relazione all’interno dell’istituto penitenziario, attraverso attività di animazione, momenti ludici e di socializzazione.

Il progetto “Summer Days 2026” è inserito in un programma di attività estive che CRIVOP ITALIA ODV sta portando avanti nei mesi di luglio e agosto in diversi istituti penitenziari, in collaborazione con le strutture interessate.

“Il volontariato non va in vacanza”

«Essere presenti anche a Ferragosto significa testimoniare concretamente che il volontariato non va in vacanza e che la relazione umana può rappresentare un importante strumento di sostegno durante il percorso detentivo», ha dichiarato Michele Recupero, presidente di CRIVOP ITALIA ODV.

La presenza dei volontari punta quindi a offrire un momento diverso dalla normale routine carceraria, attraverso attività che favoriscano la relazione e la socialità.

L’associazione ha ringraziato la Direzione della Casa Circondariale di Trapani, il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e i volontari impegnati nella realizzazione delle attività.

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno di CRIVOP ITALIA ODV nel campo del volontariato penitenziario, con iniziative rivolte all’inclusione e al reinserimento sociale.



