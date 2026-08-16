Anche nel trapanese il servizio "Seguimi" di Poste Italiane

Agosto risuona a Selinunte
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Chi si trasferisce temporaneamente in un'altra abitazione, anche per trascorrere un periodo di vacanza, può utilizzare il servizio “Seguimi” di Poste Italiane per ricevere la corrispondenza a un indirizzo diverso da quello abituale.
Il servizio, disponibile anche in provincia di Trapani, consente di inoltrare la posta destinata al vecchio recapito verso un nuovo indirizzo, in Italia o all'estero, per un periodo di tempo definito.
La possibilità riguarda anche chi durante i mesi estivi soggiorna in una seconda casa o in una residenza diversa da quella abituale e ha la necessità di non interrompere la ricezione della corrispondenza.
“Seguimi” può essere richiesto negli uffici postali abilitati del territorio oppure attraverso i canali digitali di Poste Italiane, secondo le modalità previste dal servizio. La durata dell'inoltro può essere stabilita in base alle proprie necessità.
L'iniziativa è rivolta anche a chi si trasferisce temporaneamente per motivi di lavoro o studio o cambia stabilmente abitazione.
Le informazioni sulle modalità di attivazione e sugli uffici abilitati sono disponibili nella sezione dedicata al servizio sul sito di Poste Italiane.
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