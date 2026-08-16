Se ne sono andati: Vincenza Marino (73), Maria Cioffi (78), Girolama Bongiorno (88)

Agosto risuona a Selinunte
Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Vincenza Marino, di 73 anni.
Nata a Mazara del Vallo il 29 agosto 1952, risiedeva nella sua città, dove è deceduta il 15 agosto 2026.
La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione.
I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 11:15 presso la Chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Cioffi, di 78 anni.
Nata a Palermo il 12 settembre 1947, risiedeva a Marsala, dove è deceduta il 14 agosto 2026.
La camera ardente è stata allestita presso Villa degli Angeli – Ketty e Gabriella, in contrada Terrenove n. 74 a Marsala.
I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Girolama Bongiorno, di 88 anni.
Nata a Marsala il 10 giugno 1938, risiedeva in contrada Catenazzi a Marsala, dove è deceduta il 15 agosto 2026.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa di Riposo Madonna delle Grazie, in contrada Rakalia n. 74/A a Marsala.
I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria SS. del Rosario, in contrada Spagnola a Marsala.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.
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