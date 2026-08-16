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Se ne sono andati

Se ne sono andati
16/08/2026 09:13:00

Se ne sono andati: Vincenza Marino (73), Maria Cioffi (78), Girolama Bongiorno (88)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/1786865362-0-se-ne-sono-andati-vincenza-marino-73-maria-cioffi-78-girolama-bongiorno-88.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Vincenza Marino, di 73 anni.

Nata a Mazara del Vallo il 29 agosto 1952, risiedeva nella sua città, dove è deceduta il 15 agosto 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione.

I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 11:15 presso la Chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Cioffi, di 78 anni.

Nata a Palermo il 12 settembre 1947, risiedeva a Marsala, dove è deceduta il 14 agosto 2026.

La camera ardente è stata allestita presso Villa degli Angeli – Ketty e Gabriella, in contrada Terrenove n. 74 a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, in corso Calatafimi a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Girolama Bongiorno, di 88 anni.

Nata a Marsala il 10 giugno 1938, risiedeva in contrada Catenazzi a Marsala, dove è deceduta il 15 agosto 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa di Riposo Madonna delle Grazie, in contrada Rakalia n. 74/A a Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria SS. del Rosario, in contrada Spagnola a Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

 


Native | 11/08/2026
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