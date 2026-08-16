Salemi piange il diacono Angelo Romano, una vita accanto agli ammalati e ai più fragili

16/08/2026 10:25:00

È morto a Salemi Angelo Romano, diacono permanente della Chiesa locale e presenza discreta per anni accanto agli ammalati e alle persone più fragili. Aveva 83 anni e da tempo conviveva con la malattia di Parkinson.

Una vita professionale trascorsa nel mondo scientifico, una seconda vocazione maturata in età adulta e poi un impegno quotidiano fatto soprattutto di ascolto, vicinanza e servizio.

Romano era stato ordinato diacono il 7 agosto 2011, dopo un percorso di formazione intrapreso quando era già adulto. Laureato in Chimica, aveva lavorato per decenni come informatore scientifico, senza mai abbandonare l'attenzione verso chi aveva bisogno di aiuto.

Il servizio tra gli ammalati dell'ospedale di Salemi

Uno dei luoghi nei quali Angelo Romano aveva svolto con maggiore intensità il proprio ministero era l'ospedale di Salemi. Portava l'Eucaristia agli ammalati e dedicava particolare attenzione ai pazienti terminali dell'hospice.

«Una persona dalla fede grande», lo ricorda Davide Caravà, diacono permanente e oggi cappellano dell'ospedale di Salemi.

Negli ultimi anni era proprio Caravà ad accompagnare Romano alle iniziative diocesane, rimanendogli vicino, insieme alla famiglia, anche nell'ultima fase della sua vita.

«Angelo ha seminato tanto, era un uomo buono, e noi continueremo a coltivare quella fede profonda che attraverso la sua testimonianza ci ha fatto vivere», ha detto Caravà.

«È stato il nostro protodiacono»

Parole di affetto arrivano anche da don Giuseppe Alcamo, delegato alla formazione dei diaconi.

«Angelo è stato il nostro protodiacono. La sua dolcezza e la sua fragilità fisica sono stati come il segno evidente di come deve approcciarsi un diacono con il popolo di Dio. Abbiamo un protettore in cielo, che intercede per noi, per le nostre famiglie e per il nostro ministero».

Un ricordo che restituisce bene la figura di Romano: un ministero vissuto senza clamore, più nelle corsie di un ospedale e accanto alla sofferenza che sotto i riflettori.

I funerali lunedì a Salemi

I funerali di Angelo Romano saranno celebrati lunedì 17 agosto alle 10.30 nella parrocchia Maria Santissima della Confusione di Salemi.

A presiedere la celebrazione sarà il vescovo monsignor Angelo Giurdanella.