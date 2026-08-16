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» Sanità
16/08/2026 14:00:00

Pediatri di famiglia, l'Asp di Trapani rafforza l'assistenza ai bambini

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L’Asp di Trapani rafforza l’assistenza pediatrica sul territorio e punta a garantire un servizio ancora più vicino alle esigenze delle famiglie. L’Azienda sanitaria provinciale ha sottoscritto un accordo con i Pediatri di Libera Scelta, rappresentati dal referente FIMP, il dottor Giuseppe Vella, per assicurare la presenza dei pediatri di famiglia nei Punti di Primo Intervento Pediatrico (PPIP).

 

In base all’intesa, i PPIP saranno aperti tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20, oltre al sabato e alla domenica, secondo l’organizzazione già in vigore. La partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta sarà esclusivamente volontaria e avverrà attraverso un apposito interpello con cui sarà raccolta la disponibilità dei professionisti.

Il pediatra in servizio al PPIP potrà contare sul supporto della linea ospedaliera e avrà quindi a disposizione i servizi di laboratorio e la diagnostica strumentale. L’accordo prevede inoltre un’attività di consulenza a supporto dei Pronto Soccorso degli ospedali di Marsala e Mazara del Vallo. In questo modo, un bambino che dovesse arrivare al Pronto Soccorso di uno dei due ospedali negli orari di attività del PPIP potrà essere valutato anche da un pediatra.

 

Per i professionisti che aderiranno è previsto il compenso orario stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale. Lo stesso accordo chiarisce inoltre che la copertura assicurativa già in possesso dei Pediatri di Libera Scelta risulta idonea, secondo la normativa vigente, anche per lo svolgimento del servizio.

«Siamo concretamente vicini alle mamme, alle famiglie e alle generazioni future del nostro territorio – sottolinea Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp Trapani –. Grazie a questo importante accordo strategico con i Pediatri di Libera Scelta, uniamo le forze tra sanità territoriale e ospedaliera per offrire un presidio di cura ancora più capillare e tempestivo».

«Questa intesa – aggiunge Pulvirenti – testimonia la nostra volontà di essere presenti ogni giorno, garantendo ai più piccoli standard di assistenza sempre più alti e vicini ai bisogni reali della comunità».



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