Meteo Sicilia oggi, 16 agosto: sole e 32 gradi a Trapani, temporali nelle zone interne

16/08/2026 08:16:00

Ferragosto è passato, il caldo no. Oggi, domenica 16 agosto, la Sicilia resta pienamente estiva, ma con qualche segnale di maggiore instabilità nelle ore pomeridiane. A Trapani e lungo gran parte della costa occidentale dominerà il sole, con una massima attorno ai 32 gradi. Nelle zone interne dell’Isola, invece, potranno svilupparsi rovesci e temporali.

La Protezione Civile nazionale prevede infatti precipitazioni isolate o sparse sulle aree interne della Sicilia, mentre non segnala fenomeni significativi per vento e mare. Le temperature rimarranno elevate soprattutto lontano dalle coste.

Trapani, domenica di sole: 21-32 gradi

A Trapani questa mattina il termometro segna circa 23 gradi e il cielo è prevalentemente soleggiato.

Nel corso della giornata la temperatura salirà fino a 32 gradi, con una minima giornaliera attorno ai 21. Anche il modello regionale WS-LAM colloca Trapani tra 25 e 32 gradi.

Il caldo sarà dunque presente, ma senza i picchi più severi registrati nei giorni precedenti.

Il radiosondaggio di Birgi effettuato a mezzanotte fotografa comunque una massa d’aria ancora decisamente estiva: lo zero termico è a circa 4.384 metri e a quota 1.553 metri vengono misurati quasi 20 gradi. L’aria in quota, però, si è leggermente raffreddata, aumentando la possibilità di instabilità.

Temporali nel pomeriggio, ma soprattutto nell’interno

È questo l’elemento nuovo della giornata.

La Protezione Civile nazionale prevede per oggi rovesci o temporali pomeridiani e serali sulle zone interne della Sicilia, con quantitativi generalmente deboli e localmente moderati.

Sulla costa trapanese il quadro rimane invece molto più stabile. Non emerge, al momento, una previsione di piogge significative per Trapani città e per buona parte del litorale occidentale.

Insomma, chi ha allungato Ferragosto di un giorno può continuare a tenere il costume a portata di mano. L’ombrello, almeno sulla costa, può aspettare.

Vento senza particolari problemi

Sul fronte del vento non sono segnalati fenomeni significativi dalla Protezione Civile nazionale.

Nel Trapanese la ventilazione resterà generalmente debole o moderata, con brezze costiere durante le ore più calde.

Anche sulle isole minori della provincia il quadro appare tranquillo: sulle Egadi e a Pantelleria non sono previste raffiche particolarmente forti; su Pantelleria il modello Weather Sicily indica punte attorno ai 22 chilometri orari.

Mare, condizioni generalmente favorevoli

Buone notizie anche per chi oggi torna in barca o raggiunge le isole.

La Protezione Civile nazionale non segnala fenomeni marini significativi per la giornata.

Le condizioni nel Trapanese saranno quindi generalmente favorevoli, fermo restando che in mare aperto – soprattutto tra Egadi, Pantelleria e Canale di Sicilia – vento e onde possono cambiare rapidamente.

Prima di partire resta sempre opportuno consultare il bollettino marino aggiornato.

Caldo, temperature elevate nelle zone interne

Il caldo non abbandona l’Isola.

La Protezione Civile nazionale segnala temperature massime elevate nelle zone interne del Centro-Sud, Sicilia compresa.

Tra i capoluoghi siciliani, il modello WS-LAM prevede oggi 34 gradi a Messina, 33 a Palermo e Siracusa, 32 a Trapani e Caltanissetta, 31 a Catania, 30 ad Agrigento ed Enna e 29 a Ragusa.

Più che il valore assoluto del termometro, lungo le coste continuerà a pesare l’umidità.

Incendi, resta alta l’attenzione

La Protezione Civile regionale ha pubblicato l’avviso n. 174 del 15 agosto, valido per la giornata di oggi, relativo al rischio incendi e alle ondate di calore.

Il quadro meteorologico resta favorevole alla propagazione degli incendi soprattutto nelle zone con vegetazione secca. Per questo rimane fondamentale la prudenza nelle campagne e nelle aree boschive.

Lunedì e martedì cambia poco

E nei prossimi giorni?

A Trapani lunedì 17 agosto sono previsti ancora sole e caldo, con temperature attorno ai 25-33 gradi.

Martedì 18 il quadro rimarrà molto simile, con massima sui 33 e prevalenza di sole. Anche mercoledì 19 e giovedì 20 le temperature dovrebbero mantenersi intorno ai 33 gradi.

Quando arriva il cambiamento?

Il cambiamento che interessa l’Italia partirà prima dal Centro-Nord. Una perturbazione dovrebbe infatti rendere il tempo più dinamico dall’inizio della settimana, con temporali e un calo delle temperature soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali.

In Sicilia occidentale, invece, la svolta sarà molto più lenta.

Le previsioni per Trapani continuano a indicare massime di 33-34 gradi almeno fino al prossimo fine settimana, con qualche aumento della nuvolosità possibile da venerdì 21.

Quindi niente brusca fine dell’estate dopo Ferragosto. Almeno dalle nostre parti, agosto ha ancora parecchi giorni di contratto.



