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Cultura

» Giornalismo
16/08/2026 20:00:00

Trapani, CoreTv pronta a partire: autorizzato il canale 87 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/trapani-coretv-pronta-a-partire-autorizzato-il-canale-87-450.jpg

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l'avvio delle trasmissioni di CoreTV sul canale 87 del digitale terrestre.

Per Media Core, la cooperativa che ha dato vita alla nuova emittente, si tratta del passaggio che mancava per arrivare alla messa in onda. CoreTV debutterà a settembre, mentre la data esatta dell'accensione e dell'avvio del palinsesto completo sarà comunicata nelle prossime settimane.

 

Il ritorno sul numero 87

La scelta del canale ha anche un significato preciso per i soci fondatori. L'87 è infatti il numero che per anni ha identificato Telesud.

Gli otto soci di Media Core hanno lavorato proprio a Telesud prima di decidere di creare una nuova realtà editoriale. Ritrovare quel numero significa quindi ripartire da un pezzo della propria storia professionale, ma con un progetto autonomo.

"Ritrovare il numero 87 rappresenta una parte della nostra storia professionale, dalla quale oggi ripartiamo per costruire un progetto nuovo, indipendente e rivolto al futuro", spiegano i soci della cooperativa.

 

Un nuovo progetto televisivo

In queste settimane Media Core sta completando le attività tecniche e organizzative necessarie all'avvio delle trasmissioni.

La nuova emittente punta a costruire un progetto editoriale rivolto al territorio, con una squadra composta da professionisti che hanno già maturato esperienza nel settore televisivo locale.

L'autorizzazione del MIMIT chiude quindi una fase e apre quella che porterà all'esordio di CoreTV. A settembre il canale 87 tornerà a essere occupato da una nuova emittente.



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