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» Dai Comuni
16/08/2026 11:00:00

Successo a Petrosino per lo spettacolo in piazza Biscione di Uccio De Santis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/successo-a-petrosino-per-lo-sopettacolo-in-piazza-biscione-di-uccio-de-santis-450.jpg

 Una Piazza Biscione gremita ha accolto ieri sera Uccio De Santis, protagonista di uno degli appuntamenti dell’“Estate Petrosilena di Mare e di Vino 2026”. Con lo spettacolo “Stasera con Uccio”, il comico pugliese ha portato sul palco la sua comicità fatta di ironia, racconti sulla quotidianità e situazioni nelle quali il pubblico ha potuto facilmente riconoscersi.

Una serata accompagnata da risate, applausi e momenti di interazione con gli spettatori, con De Santis che ha costruito il suo spettacolo partendo dalle abitudini quotidiane, dalla famiglia e dalle piccole contraddizioni della vita di tutti i giorni.

A fare da cornice è stata soprattutto la partecipazione del pubblico. Piazza Biscione si è riempita per l’appuntamento, trasformandosi per una sera in un luogo di incontro e condivisione.

 

Il sindaco: “Una piazza viva, capace di unire”

Sul significato della serata è intervenuto il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, che ha sottolineato il valore sociale degli appuntamenti organizzati durante l’estate.

«Grazie a Uccio De Santis e grazie a questa straordinaria piazza! In un tempo spesso frenetico e complesso, regalare alla comunità un’occasione per incontrarsi, sorridere, divertirsi e mettere da parte, anche solo per qualche ora, le preoccupazioni quotidiane significa creare socialità, benessere e senso di appartenenza».

Il primo cittadino ha quindi richiamato il ruolo degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione: «Serate come questa restituiscono alla piazza la sua funzione più autentica, quella di essere un luogo vivo, condiviso, capace di unire le persone».

 

La comicità come occasione di socialità

Al di là dello spettacolo, l’appuntamento ha rappresentato dunque anche un momento di aggregazione per residenti e visitatori, con persone di diverse età riunite davanti al palco.

La formula proposta da Uccio De Santis, costruita su una comicità immediata e legata a situazioni della vita quotidiana, ha trovato una risposta positiva da parte del pubblico, che ha accompagnato lo spettacolo con applausi e risate.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato l’artista e quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, ma soprattutto le tante persone che hanno partecipato alla serata e riempito Piazza Biscione.

L’appuntamento si inserisce nel calendario dell’Estate Petrosilena di Mare e di Vino 2026, che prosegue con altri eventi nel territorio comunale.



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