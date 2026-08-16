Campobello: finanziamento di 2,8 milioni per la nuova illuminazione pubblica

16/08/2026 18:00:00

Al Comune di Campobello di Mazara saranno assegnati 2,8 milioni di euro dall’Assessorato regionale all’Energia per la realizzazione di un importante intervento di ammodernamento della pubblica illuminazione.

Il progetto rientra tra gli interventi finanziati attraverso il Fesr Sicilia 2021-2027 e punta alla transizione ecologica e all’efficientamento energetico della rete di illuminazione cittadina.

Un progetto da 5,7 milioni di euro

L’intervento prevede un investimento complessivo di 5milioni e 700mila euro. Le risorse saranno destinate alla riqualificazione e all’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e rendere più efficiente la rete.

Si tratta di un'opera destinata ad avere un impatto significativo sul territorio comunale, sia sotto il profilo della qualità del servizio sia per quanto riguarda il contenimento dei costi energetici.

La rivendicazione della minoranza

A rendere pubblica la notizia del finanziamento è stata la minoranza consiliare, che comprende anche l’ex sindaco Giuseppe Castiglione e l’ex presidente del Consiglio comunale Piero Di Stefano.

Dai banchi dell’opposizione arriva anche una rivendicazione politica sul lavoro svolto negli anni in cui Castiglione e Di Stefano erano alla guida della città.

«Questo grazie a noi e al nostro impegno quando siamo stati al governo della città», affermano dalla minoranza, attribuendo alla precedente amministrazione un ruolo nella progettazione e nell’intercettazione delle risorse che hanno portato all’attuale finanziamento.

Gli altri finanziamenti rivendicati

Quello per la pubblica illuminazione, secondo la minoranza, si inserisce in un quadro più ampio di finanziamenti ottenuti durante la precedente amministrazione.

Tra gli interventi indicati ci sono le passerelle sulla spiaggia, le risorse per la pulizia dell’arenile e i finanziamenti destinati all’edilizia scolastica.

La minoranza sottolinea quindi come parte delle opere e degli investimenti oggi destinati a Campobello di Mazara siano il risultato di progettualità avviate e finanziamenti intercettati negli anni precedenti.

L'obiettivo: una rete più efficiente

Il nuovo intervento sulla pubblica illuminazione si inserisce nel percorso di efficientamento energetico e transizione ecologica previsto dalla programmazione europea e regionale.

Per Campobello di Mazara si tratta di un investimento complessivo di oltre 5,7 milioni di euro, con una quota di 2,8 milioni a carico delle risorse regionali, destinato a cambiare e modernizzare il sistema di illuminazione pubblica del territorio.



