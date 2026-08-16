Alcamo, viaggio ricreativo per 48 over 65: pubblicato l’avviso del Bilancio Partecipato

16/08/2026 12:00:00

Un viaggio di due giorni tra alcuni dei luoghi più importanti della Sicilia, pensato per 48 cittadini over 65 residenti ad Alcamo. È stato pubblicato dal Comune l’avviso relativo al progetto “Viaggio Ricreativo”, inserito nel Bilancio Partecipato 2026 nell’area tematica dedicata alle politiche giovanili e della terza età.

L’iniziativa è rivolta a 48 cittadini residenti nel Comune di Alcamo, con più di 65 anni, autonomi e senza limitazioni di deambulazione.

Due giorni tra Agrigento, Caltagirone e Piazza Armerina

Il progetto prevede un viaggio ricreativo della durata di due giorni, con pensione completa e un pernottamento.

Nel programma sono previste visite alla Valle dei Templi di Agrigento, a Caltagirone e alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Durante il viaggio di andata è inoltre prevista una breve escursione alla Scala dei Turchi.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Bilancio Partecipato e punta a offrire un momento di socialità e di aggregazione attraverso la conoscenza di alcuni dei principali luoghi culturali e turistici dell’Isola.

Come partecipare

Gli interessati dovranno presentare la richiesta indicando come oggetto:

“Istanza di ammissione al servizio del progetto del Bilancio Partecipato anno 2026 denominato ‘Viaggio Ricreativo’”.

La domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Alcamo, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it.

È possibile anche utilizzare la posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso farà fede il timbro postale.

La scadenza per presentare le domande è fissata al 31 agosto 2026.

Le informazioni per gli interessati

Per eventuali informazioni sul progetto è possibile rivolgersi agli uffici comunali negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e, il lunedì e il mercoledì, anche dalle 16 alle 18.

Per il progetto è possibile contattare:

Leonardo Duca , responsabile del progetto: 0924 590359 – lduca@comune.alcamo.tp.it;

, responsabile del progetto: 0924 590359 – lduca@comune.alcamo.tp.it; Antonino Lo Iacono , funzionario delegato: 0924 590128 – antonino.loiacono@comune.alcamo.tp.it;

, funzionario delegato: 0924 590128 – antonino.loiacono@comune.alcamo.tp.it; Maria Elena Palmeri, responsabile: 0924 590135 – mpalmeri@comune.alcamo.tp.it.

L’avviso completo e la documentazione relativa al progetto sono pubblicati sull’albo e sul portale di trasparenza del Comune di Alcamo.



