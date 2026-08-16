Marsala, torna la festa di Maria Santissima Bambina: due settimane tra fede, sagre e spettacoli

16/08/2026 22:17:00

A Bambina, a Marsala, sta per cominciare una di quelle feste in cui bisogna avere insieme calendario, rosario e appetito. Dal 27 agosto all’8 settembre 2026 la contrada celebra Maria Santissima Bambina con un programma che mette insieme devozione religiosa, processione, teatro, musica, cabaret, giochi, tornei e – naturalmente – un robusto capitolo dedicato alle sagre.

I festeggiamenti sono promossi dalla Parrocchia Maria Santissima Bambina, guidata da don Tommaso Lombardo, con il patrocinio del Comune di Marsala.

Il momento più importante sarà quello dell’8 settembre, con le celebrazioni della Natività della Beata Vergine Maria e la tradizionale processione per le strade della contrada.

Il programma religioso

Le celebrazioni religiose prenderanno il via sabato 29 agosto, con il Rosario alle 17.30 e la Santa Messa alle 18.

Domenica 30 agosto, alle 17.15, ci sarà uno dei momenti più sentiti: l’“acchianata” del simulacro di Maria Santissima Bambina, seguita dal Rosario e dalla Messa.

Dal 31 agosto al 7 settembre, ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 saranno possibili le confessioni. Alle 17.30 il Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica.

La predicazione, dal 30 agosto al 7 settembre, sarà affidata a padre Michele Tumbarello.

Particolare anche la giornata di giovedì 3 settembre, dedicata all’Adorazione eucaristica: il Santissimo Sacramento resterà esposto dalle 9 alle 17.30.

Durante i giorni della festa la chiesa sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 fino a tarda sera.

L’8 settembre la processione

Il cuore della festa sarà martedì 8 settembre.

Sono previste tre Messe al mattino: alle 8, presieduta da don Giancarlo Tumbarello; alle 9.30, con don Giuseppe Titone; e alle 11.30, con don Erasmo Barresi.

Alle 17 partirà la processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina.

Il corteo religioso percorrerà via Giovanni Montalto, via Montenero Favara, via Ponte San Peri, via Cuore di Gesù, via Bue Morto e tornerà quindi verso via Giovanni Montalto e la chiesa.

Al rientro sarà celebrata la Messa presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.

A chiudere la giornata saranno il sorteggio finale e i giochi pirotecnici.

Si comincia il 27 agosto con carte, biliardino e Konkè

Il programma ricreativo partirà invece giovedì 27 agosto.

Alle 19, al Risveglio, è previsto il secondo Campionato di 500 a coppie. Alle 19.30, nei pressi del nuovo campetto dietro la chiesa, scatterà il terzo Torneo di biliardino, mentre sotto i gazebo di Piazza Bambina si giocherà il primo Torneo di Konkè.

Venerdì 28 agosto, dalle 19.30, spazio invece al settimo Torneo di burraco.

Motoraduno, Nymera e dj set

Sabato 29 agosto arriveranno anche le moto. Alle 18.30 è prevista la concentrazione del motoraduno, mentre alle 19.30 ci sarà il rientro con la benedizione dei caschi.

La sera doppia proposta gastronomica, con pasta al pesto, salsiccia arrostita e patatine fritte.

Alle 20 musica dal vivo con i Nymera, mentre dalle 22.30 toccherà al dj set di Alex C.

Teatro e “cappiddruzzo” il 30 agosto

Domenica 30 agosto sarà la giornata della Sagra del cappiddruzzo e della mostarda.

Alle 21 andrà in scena la commedia brillante “’U cori un si cumanna”, con il gruppo teatrale parrocchiale Maria Santissima della Cava di Ciavolo e la partecipazione dei Trikke e Due, il duo formato da Enzo Amato Más e Nicola Anastasi.

Sarà il primo di tre appuntamenti che vedranno Trikke e Due protagonisti della festa.

Pane cunzato, Ricchi e Poveri e Massimo Spata

Lunedì 31 agosto il menu propone la Sagra del pane cunzato.

Alle 21 spazio alla musica con una tribute band dei Ricchi e Poveri. Un'ora più tardi, alle 22, toccherà invece al cabaret di Massimo Spata.

Insomma, prima si mangia e poi si ride. O viceversa, purché con moderazione.

Il concorso InCanto

Martedì 1° settembre sarà la volta della Sagra dell’hamburger.

Alle 21 si svolgerà InCanto, concorso canoro nazionale che mette in palio l’accesso diretto alla finale nazionale del Premio Gianni Ravera e una borsa di studio da 500 euro.

A presentare la serata sarà Cristina Incorvaia, conosciuta dal pubblico televisivo anche per le partecipazioni a “Uomini e Donne” e “Temptation Island”.

Arrivano i pacchi di “Affari Nostri”

Mercoledì 2 settembre, insieme alla Sagra della genovese, torna alle 21 la seconda edizione di “Affari Nostri”, gioco-spettacolo ispirato al celebre format televisivo, con pacchi dedicati alle contrade.

Alla conduzione ci sarà un sosia di Stefano De Martino.

I dilettanti allo sbaraglio

Giovedì 3 settembre, dopo la Sagra della pizza, alle 21 arriverà uno degli appuntamenti più popolari della manifestazione: La Corrida dei Trikke e Due.

Canto, ballo, imitazioni, comicità e numeri più o meno improbabili – perché una Corrida senza un pizzico di imprevedibilità non sarebbe una Corrida – saranno accompagnati dalle esibizioni delle scuole di ballo.

Il pubblico, come nella migliore tradizione, sarà parte integrante dello spettacolo.

Pedalata, cannoli e teatro dialettale

Venerdì 4 settembre si comincerà già alle 16 con il raduno della pedalata ecologica organizzata dalla ASD MTB Icanirandagi in Piazza Bambina.

La partenza è prevista alle 17 e per i primi ottanta partecipanti è annunciata una sacca omaggio.

Poi toccherà alla Sagra del cannolo.

Alle 21 la compagnia Terrarrussa porterà in scena “Paroddrule”, commedia dialettale in tre atti scritta e diretta da Giovanni Maniscalco.

Il tributo a Ultimo

Sabato 5 settembre sarà invece la giornata della Sagra del panino con la salsiccia.

Alle 21 saliranno sul palco i Supereroi, tribute band di Ultimo, con un concerto dedicato ai brani più conosciuti del cantautore romano.

Un calendario, dunque, che mescola la dimensione religiosa alla più classica festa di contrada: processione e preghiera da una parte, teatro, musica, giochi e tavolate dall’altra. Per quasi due settimane Bambina tornerà a essere uno dei punti di ritrovo dell’estate marsalese, fino alla giornata conclusiva dell’8 settembre.



