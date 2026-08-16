Il Segesta Teatro Festival è al giro di boa, ecco come sta andando la V edizione

16/08/2026 21:37:00

Il Segesta Teatro Festival supera il giro di boa della quinta edizione con un dato che racconta meglio di molti altri la crescita della manifestazione: a metà del programma sono già stati venduti tanti biglietti quanti nell’intera scorsa stagione.

Un risultato che conferma il crescente interesse per il festival ospitato negli spazi del Parco Archeologico di Segesta e per un cartellone che mette insieme teatro, musica, danza e linguaggi contemporanei.

«Siamo molto contenti di questo risultato, la qualità paga sempre», dice il direttore artistico Claudio Collovà. «Il nostro è un pubblico molto affezionato al Festival, molto esigente, mi fa piacere che lo sia».

Un cartellone tra classici e contemporaneo

La prima parte della rassegna ha portato a Segesta spettacoli molto diversi tra loro.

Si è partiti con Lisistrata di Aristofane, interpretata da Lella Costa, e con Ecuba di Euripide con Arianna Scommegna. Poi la musica di Gianmarco Carroccia con Emozioni, gli U-Theatre con Sword of Wisdom, Tarab Dance con Afro Anatolian Tales, Antigone di Roberto Latini e Manuela Kustermann e K.I.ND of Human di Roberta Pisu e arcis_collective.

Sul palco sono arrivati anche gli Avion Travel e Le Supplici, con Moni Ovadia e Mario Incudine.

A completare la prima parte, all'alba del 16 agosto, è stato Dardust con Urban Impressionism, accompagnato dal violinista siciliano Francesco Incandela e dal danzatore siciliano Andrea Sarri, Premier Danseur del Balletto dell'Opéra di Parigi dal 2025.

Il bilancio del Parco Archeologico

Soddisfatto anche Luigi Biondo, direttore del Parco Archeologico di Segesta.

«Siamo a metà del nostro cammino con numeri molto interessanti e siamo molto contenti di questo», afferma Biondo. Ma il dato delle presenze, aggiunge, va letto insieme al gradimento del pubblico per gli spettacoli proposti.

La programmazione proseguirà fino al 30 agosto.

Il programma dei prossimi giorni

Il 17 e 18 agosto arriva la Trilogia dei Vangeli di Gabriele Vacis e PoEM, nuovo capitolo del percorso del regista torinese dedicato alla parola e alla spiritualità. Nella stessa giornata del 18 agosto è prevista anche la Meditazione sul tempo all'alba.

Il 19 agosto toccherà alla Alessio Alessandra Band con Canzoni raccontate. Il 20 agosto il collettivo libanese Zoukak Collective presenterà in prima nazionale Traces of Rupture.

Il 21 agosto spazio ai Tamuna, con l'apertura affidata alla giovane Noa. Il 22 e 23 agosto sarà invece in scena Oreste di Euripide, con una compagnia under 35 diretta da Dario Battaglia.

Il 26 agosto il New Folk Ensemble renderà omaggio a Rosa Balistreri con Rosa, la voix d’un peuple. Il 27 agosto arriveranno i Kataklò Athletic Dance Theatre con Seasons – oltre le Stagioni.

La chiusura della quinta edizione sarà affidata il 29 e 30 agosto ad Agamennone, con Maddalena Crippa.

Un festival in crescita

Il dato sulle presenze arriva quindi a metà di un programma ancora lungo e conferma la crescita del Segesta Teatro Festival.

L'obiettivo, per la seconda parte della rassegna, è proseguire sulla stessa strada, con una proposta che alterna grandi interpreti, giovani compagnie, musica e danza e utilizza il teatro antico e gli altri spazi del parco come parte integrante dell'esperienza.



