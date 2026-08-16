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Cronaca
16/08/2026 19:54:00

Etna, nuova intensa attività esplosiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2026/1786902994-0-etna-nuova-intensa-attivita-esplosiva.jpg

L’Etna torna a farsi sentire nel pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto. Una nuova e intensa attività esplosiva è in corso al cratere Voragine, mentre i parametri registrati dall’Ingv indicano un aumento dell’energia interna del vulcano.
Secondo quanto emerge dal sistema di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Osservatorio Etneo di Catania, il tremore vulcanico è in risalita e si mantiene su valori molto alti.
È un parametro particolarmente seguito dagli esperti perché fornisce indicazioni sulla dinamica del magma all’interno dei condotti vulcanici.


Per l’aviazione resta il livello arancione


Al momento il Vona – Volcano Observatory Notice for Aviation, l’avviso dell’Ingv destinato al traffico aereo, rimane arancione.
La situazione viene quindi monitorata con particolare attenzione anche per le possibili conseguenze sui collegamenti aerei.
Negli ultimi giorni l’attività dell’Etna e soprattutto la dispersione della cenere vulcanica hanno già provocato pesanti ripercussioni sul sistema aeroportuale siciliano, con sospensioni e limitazioni a Catania e Comiso e numerosi voli dirottati su Palermo e Trapani-Birgi.
Proprio Birgi, dal 7 al 13 agosto, ha assorbito 170 movimenti aggiuntivi e quasi 15 mila passeggeri oltre il traffico ordinario.

Per il momento, dunque, il dato principale è la ripresa dell’attività esplosiva alla Voragine accompagnata dall'aumento del tremore vulcanico.
Non è possibile dedurre dal solo livello Vona arancione che ci saranno nuove chiusure dell’aeroporto di Catania: l'impatto sull'aviazione dipenderà dall'evoluzione dell'attività, dall'eventuale emissione di cenere e dalla sua dispersione.
Dopo una settimana complicatissima per chi viaggia in Sicilia, però, l'Etna torna inevitabilmente sotto osservazione. E con lui anche gli aeroporti dell'Isola.



Native | 11/08/2026
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