Alcamo, lite in strada finisce a coltellate: ferita una donna di 40 anni

16/08/2026 00:28:00

Una discussione in strada, poi la tensione che sale e infine spunta un coltello. Paura ad Alcamo, nel quartiere delle case popolari del Villaggio regionale, dove una donna di 40 anni è rimasta ferita durante una violenta lite. Lo riferisce Partinico Live.

La donna è stata raggiunta di striscio a un braccio. La ferita, fortunatamente, si è rivelata superficiale: trasportata all’ospedale di Alcamo, è stata medicata e successivamente dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Per l’aggressione è stato denunciato alla Procura un quarantenne alcamese, indicato come il presunto autore del ferimento. I carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto e, soprattutto, perché.

La lite in strada e l’arrivo dei carabinieri

L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì. L’allarme è scattato dopo la segnalazione della presenza di una persona ferita nel quartiere.

Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto hanno trovato la quarantenne sanguinante. La coltellata non aveva però interessato parti vitali e le sue condizioni sono apparse subito non gravi.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe cominciato con un acceso confronto verbale, degenerato nel giro di pochi istanti.

Le urla e l’intervento dei residenti

A richiamare l’attenzione nel Villaggio regionale sono state le urla provenienti dalla strada. Alcuni residenti sarebbero intervenuti contribuendo a fermare la situazione prima che potesse avere conseguenze più serie.

Elementi e testimonianze che adesso saranno utili ai carabinieri per ricostruire la sequenza dell’aggressione e stabilire le responsabilità.

Da chiarire il motivo dell’aggressione

Resta ancora da chiarire il motivo che ha fatto scattare la lite. Nelle ore successive sono circolate ipotesi su un possibile rapporto personale tra i due quarantenni e su questioni private all'origine dello scontro.

Al momento, però, non risultano conferme ufficiali su questa ricostruzione. Gli investigatori mantengono il riserbo e stanno verificando i rapporti tra i protagonisti della vicenda, oltre alle testimonianze delle persone presenti.

Una lite durata pochi minuti e una ferita che, questa volta, non ha avuto conseguenze gravi. Ma quando durante una discussione compare un coltello, tra una prognosi di dieci giorni e una tragedia la distanza può diventare davvero molto breve.



