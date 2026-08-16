Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
16/08/2026 00:28:00

Alcamo, lite in strada finisce a coltellate: ferita una donna di 40 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/alcamo-lite-in-strada-finisce-a-coltellate-ferita-una-donna-di-40-anni-450.jpg

Una discussione in strada, poi la tensione che sale e infine spunta un coltello. Paura ad Alcamo, nel quartiere delle case popolari del Villaggio regionale, dove una donna di 40 anni è rimasta ferita durante una violenta lite. Lo riferisce Partinico Live.

La donna è stata raggiunta di striscio a un braccio. La ferita, fortunatamente, si è rivelata superficiale: trasportata all’ospedale di Alcamo, è stata medicata e successivamente dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Per l’aggressione è stato denunciato alla Procura un quarantenne alcamese, indicato come il presunto autore del ferimento. I carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto e, soprattutto, perché.

 

La lite in strada e l’arrivo dei carabinieri

 

L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì. L’allarme è scattato dopo la segnalazione della presenza di una persona ferita nel quartiere.

Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto hanno trovato la quarantenne sanguinante. La coltellata non aveva però interessato parti vitali e le sue condizioni sono apparse subito non gravi.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe cominciato con un acceso confronto verbale, degenerato nel giro di pochi istanti.

 

Le urla e l’intervento dei residenti

 

A richiamare l’attenzione nel Villaggio regionale sono state le urla provenienti dalla strada. Alcuni residenti sarebbero intervenuti contribuendo a fermare la situazione prima che potesse avere conseguenze più serie.

Elementi e testimonianze che adesso saranno utili ai carabinieri per ricostruire la sequenza dell’aggressione e stabilire le responsabilità.

 

Da chiarire il motivo dell’aggressione

 

Resta ancora da chiarire il motivo che ha fatto scattare la lite. Nelle ore successive sono circolate ipotesi su un possibile rapporto personale tra i due quarantenni e su questioni private all'origine dello scontro.

Al momento, però, non risultano conferme ufficiali su questa ricostruzione. Gli investigatori mantengono il riserbo e stanno verificando i rapporti tra i protagonisti della vicenda, oltre alle testimonianze delle persone presenti.

Una lite durata pochi minuti e una ferita che, questa volta, non ha avuto conseguenze gravi. Ma quando durante una discussione compare un coltello, tra una prognosi di dieci giorni e una tragedia la distanza può diventare davvero molto breve.



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...

Native | 08/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado