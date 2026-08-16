Premio "Progetto da Pantelleria" a Carmine Vitale: riconoscimento a tutto il parco

16/08/2026 02:00:00

Per il secondo anno consecutivo il Parco Nazionale Isola di Pantelleria riceve un importante riconoscimento nell’ambito della manifestazione “Progetto da Pantelleria”. L’edizione 2026 del premio è stata assegnata a Carmine Vitale, direttore facente funzioni dell’Ente Parco, ma il riconoscimento, come sottolineato dal presidente Italo Cucci, vuole essere soprattutto un premio collettivo, rivolto all’intera struttura dell’Ente.

Il premio a Carmine Vitale

Il riconoscimento intende valorizzare l’impegno e la professionalità con cui Vitale ha lavorato negli anni, anche come ideatore e referente di numerosi progetti nazionali e internazionali dedicati alla valorizzazione e alla riqualificazione del territorio di Pantelleria.

Un’attività che ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’Ente Parco nella tutela e nella promozione dell’isola e del suo patrimonio ambientale e paesaggistico.

«Un premio collettivo»

A evidenziare il carattere collettivo del riconoscimento è stato lo stesso presidente dell’Ente Parco, Italo Cucci.

Il premio assegnato a Vitale, infatti, estende il merito a tutti i dipendenti e collaboratori del Parco, protagonisti di un lavoro di squadra basato sulla condivisione degli obiettivi, delle modalità operative e delle competenze professionali.

È proprio questa collaborazione, sottolinea l’Ente, ad avere consentito il raggiungimento di importanti risultati nella salvaguardia e nella promozione del territorio.

Dalla tutela del territorio alla visita di Mattarella

Tra i traguardi più significativi viene ricordata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria, in occasione delle celebrazioni per il decennale del Parco Nazionale.

Un appuntamento considerato una pagina storica per l’isola e un ulteriore riconoscimento del valore del percorso compiuto dal Parco nella tutela e nella valorizzazione del territorio.

Un premio nato nel 2007

Il Premio “Progetto da Pantelleria” è stato istituito nel 2007 dalla testata Pantelleria Internet – News dall’Isola, grazie al direttore Salvatore Gabriele e allo stesso giornalista Italo Cucci.

L’iniziativa si svolge con la partecipazione del Rotary Club e il supporto di Caffè Morettino e Fineco Bank.

Il premio è dedicato a persone che hanno realizzato progetti significativi a Pantelleria, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione della cosiddetta “Perla Nera” anche oltre i confini italiani.

Per il Parco un nuovo riconoscimento

L’edizione di quest’anno consolida dunque il rapporto tra il Premio e il Parco Nazionale di Pantelleria. Dopo il premio speciale del Rotary Club assegnato lo scorso anno a Italo Cucci, all’epoca commissario straordinario e oggi presidente dell’Ente, il riconoscimento torna a premiare il lavoro svolto all’interno del Parco.

Un premio che, attraverso Carmine Vitale, diventa così un riconoscimento all’intera squadra impegnata quotidianamente nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione dell’isola.



