Premio "Progetto da Pantelleria" a Carmine Vitale: riconoscimento a tutto il parco

Agosto risuona a Selinunte
Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...
Per il secondo anno consecutivo il Parco Nazionale Isola di Pantelleria riceve un importante riconoscimento nell’ambito della manifestazione “Progetto da Pantelleria”. L’edizione 2026 del premio è stata assegnata a Carmine Vitale, direttore facente funzioni dell’Ente Parco, ma il riconoscimento, come sottolineato dal presidente Italo Cucci, vuole essere soprattutto un premio collettivo, rivolto all’intera struttura dell’Ente.
Il premio a Carmine Vitale
Il riconoscimento intende valorizzare l’impegno e la professionalità con cui Vitale ha lavorato negli anni, anche come ideatore e referente di numerosi progetti nazionali e internazionali dedicati alla valorizzazione e alla riqualificazione del territorio di Pantelleria.
Un’attività che ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’Ente Parco nella tutela e nella promozione dell’isola e del suo patrimonio ambientale e paesaggistico.
«Un premio collettivo»
A evidenziare il carattere collettivo del riconoscimento è stato lo stesso presidente dell’Ente Parco, Italo Cucci.
Il premio assegnato a Vitale, infatti, estende il merito a tutti i dipendenti e collaboratori del Parco, protagonisti di un lavoro di squadra basato sulla condivisione degli obiettivi, delle modalità operative e delle competenze professionali.
È proprio questa collaborazione, sottolinea l’Ente, ad avere consentito il raggiungimento di importanti risultati nella salvaguardia e nella promozione del territorio.
Dalla tutela del territorio alla visita di Mattarella
Tra i traguardi più significativi viene ricordata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria, in occasione delle celebrazioni per il decennale del Parco Nazionale.
Un appuntamento considerato una pagina storica per l’isola e un ulteriore riconoscimento del valore del percorso compiuto dal Parco nella tutela e nella valorizzazione del territorio.
Un premio nato nel 2007
Il Premio “Progetto da Pantelleria” è stato istituito nel 2007 dalla testata Pantelleria Internet – News dall’Isola, grazie al direttore Salvatore Gabriele e allo stesso giornalista Italo Cucci.
L’iniziativa si svolge con la partecipazione del Rotary Club e il supporto di Caffè Morettino e Fineco Bank.
Il premio è dedicato a persone che hanno realizzato progetti significativi a Pantelleria, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione della cosiddetta “Perla Nera” anche oltre i confini italiani.
Per il Parco un nuovo riconoscimento
L’edizione di quest’anno consolida dunque il rapporto tra il Premio e il Parco Nazionale di Pantelleria. Dopo il premio speciale del Rotary Club assegnato lo scorso anno a Italo Cucci, all’epoca commissario straordinario e oggi presidente dell’Ente, il riconoscimento torna a premiare il lavoro svolto all’interno del Parco.
Un premio che, attraverso Carmine Vitale, diventa così un riconoscimento all’intera squadra impegnata quotidianamente nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione dell’isola.
Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...
Non è più soltanto una disputa politica sugli inceneritori. Adesso la battaglia passa dalle dichiarazioni agli atti amministrativi, alle procedure ambientali e, potenzialmente, ai tribunali.Rifiuti Zero Sicilia, Zero Waste Italy,...
Chatbot che rispondono ai clienti, post generati in pochi secondi, immagini e video creati con un prompt: negli ultimi due anni l'intelligenza artificiale è entrata nel marketing di moltissime piccole e medie imprese,...
Per il secondo anno consecutivo il Parco Nazionale Isola di Pantelleria riceve un importante riconoscimento nell’ambito della manifestazione “Progetto da Pantelleria”. L’edizione 2026 del premio è stata assegnata a...