Anas apre in Sicilia cantieri per 4,5 miliardi e c'è "sempre" la Galleria di Segesta...

15/08/2026 14:00:00

Sicilia, Anas apre cantieri per 4,5 miliardi. Ma ci sono ancora fondi da spendere: la galleria Segesta è al 93,6% da anni

Quattro miliardi e mezzo di euro di lavori attualmente in corso, un altro miliardo destinato ai cantieri di prossimo avvio e una lunga lista di opere che dovrebbero cambiare la viabilità siciliana. Ma dentro i numeri del programma Anas c’è anche il capitolo delle opere ancora da completare. Tra queste, la galleria Segesta sulla A29 dir Alcamo-Trapani, intervento da 22,68 milioni di euro indicato al 93,6% di avanzamento e che, nonostante gli anni trascorsi, attende ancora di essere portato a compimento.

[Galleria di Segesta: qui il link alla galleria fotografica]

4,5 miliardi per i cantieri aperti

Sono 146 gli interventi attualmente in corso sulla rete stradale e autostradale siciliana, per un investimento complessivo di 4,5 miliardi di euro. A questi si aggiungono 52 lavori di prossimo avvio, finanziati per un ulteriore miliardo.

Il quadro tracciato da Anas comprende interventi di manutenzione, messa in sicurezza e sviluppo della rete, con l'obiettivo di migliorare collegamenti stradali e autostradali e sostenere la mobilità di persone e merci nell'Isola.

Dei 146 interventi già aperti, 131 riguardano la manutenzione programmata e 15 la realizzazione di nuove opere.

Ragusa-Catania, il cantiere più importante

Tra le nuove opere in costruzione spicca la Ragusa-Catania, che da sola concentra investimenti per circa 1,5 miliardi di euro.

«Una rete stradale efficiente, sicura e tecnologicamente avanzata non è soltanto indispensabile per la mobilità. È anche un fattore determinante per sostenere la crescita economica, favorire la logistica, rafforzare il Made in Italy e garantire la coesione tra i territori», sottolinea l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.

A19, avanti con ponti, viadotti e gallerie

Una parte consistente degli interventi interessa la rete autostradale. Sono 38 i lavori attivi, per un valore complessivo di quasi 583 milioni di euro.

Sulla A19 Palermo-Catania prosegue il programma di risanamento e messa in sicurezza delle principali opere d'arte. La manutenzione straordinaria della galleria Tremonzelli, comprensiva dell'adeguamento degli impianti tecnologici e degli interventi sulla sicurezza, vale 69,5 milioni di euro. I lavori nella canna in direzione Catania sono già stati completati.

È stato inoltre ultimato e riaperto al traffico il nuovo viadotto Alfio. Sul viadotto Cannatello sono invece in corso interventi di ammodernamento e risanamento strutturale articolati in diversi stralci: uno da 60,05 milioni e un ulteriore investimento da 56,77 milioni.

Sul viadotto Morello, infine, il terzo stralcio relativo alla carreggiata in direzione Catania vale 53,78 milioni di euro, ai quali si aggiungono altri 49 milioni per il quarto.

Segesta, 22 milioni di intervento e un'opera ancora da completare

È sulla A29 dir Alcamo-Trapani che emerge uno dei nodi più significativi del programma. L'adeguamento della galleria Segesta rappresenta un investimento da 22,68 milioni di euro e viene indicato da Anas al 93,6% di avanzamento. ( Qui uno degli articoli di tp24, ricordiamo che la Galleria di Segesta doveva essere già pronto a Dicembre 2023)

Una percentuale che racconta un'opera ormai vicina al completamento, ma che continua a rimanere al centro delle attese per la piena funzionalità del collegamento. Il tema, dunque, non è soltanto quello delle risorse disponibili, ma anche della capacità di trasformare i finanziamenti in opere effettivamente concluse e fruibili.

Palermo, 42 interventi per 180 milioni

Il programma Anas coinvolge in maniera consistente anche la viabilità statale. Nell'area gestionale di Palermo risultano attivi 42 interventi per 180,12 milioni di euro.

Tra le opere figurano il consolidamento e l'adeguamento della galleria Spinasanta sulla SS 118, finanziato con 25,13 milioni, la demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere sulla SS 115, per 23,7 milioni, e il risanamento del viadotto Akragas II, con un investimento di 19,8 milioni.

Vicino alla conclusione anche la riqualificazione della galleria Trappeto sulla SS 187, arrivata al 99,3%.

Catania, 51 cantieri

Nell'area di Catania sono invece 51 i cantieri attivi, per un investimento complessivo di 149,95 milioni di euro.

Tra gli interventi più avanzati figurano la manutenzione delle SS 417 e 117 bis, arrivata al 97,6%, e la ricostruzione del ponte Agrò sulla SS 114, al 95,5%.

Per il ponte Fiumedinisi, già riaperto al traffico, le lavorazioni residue risultano completate al 99,4%.

Un altro miliardo per i prossimi cantieri

Il programma non si ferma alle opere già aperte. Sono 52 gli interventi di prossimo avvio, per un finanziamento complessivo di circa un miliardo di euro.

Tra le opere attese figurano la Tangenziale di Gela, il tratto Adrano-Paternò e la variante tra gli svincoli di Vittoria Ovest e Comiso Sud.

È inoltre attesa l'entrata in esercizio del viadotto San Leonardo, indicato da Anas come l'ultimo tassello mancante dell'itinerario Palermo-Agrigento. Prossimi alla conclusione anche i lavori sulla SS 284 nel tratto Adrano-Bronte.

Il nodo resta quello dei tempi

I numeri del piano raccontano quindi una Sicilia interessata da un vasto programma di investimenti: 5,5 miliardi complessivi tra opere in corso e cantieri di prossimo avvio.

Ma accanto alla quantità delle risorse resta la questione dei tempi di realizzazione. Perché un finanziamento non coincide con un'opera completata e un cantiere al 93,6% non equivale ancora a un'infrastruttura pienamente disponibile.

La galleria Segesta, in questo senso, è uno degli esempi più evidenti: milioni di euro già destinati all'intervento e un avanzamento dichiarato ormai prossimo al traguardo, ma con la necessità di arrivare finalmente alla conclusione dei lavori.

Per la Sicilia, il vero salto di qualità non sarà soltanto aprire nuovi cantieri, ma chiudere quelli già finanziati e trasformare rapidamente le risorse stanziate in infrastrutture funzionanti.



